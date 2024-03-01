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ЗРК взорвали вместе с экипажем: в Белгородской области ударили по оккупантам

Алексей Тесля
1 марта 2024, 14:41
Стоимость уничтоженного вражеского комплекса составляет около $15 млн, отметили в ГУР.
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Нанесен удар по ЗРК РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно поразило 29 февраля российского ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1" в Белгородской области.

Об этом идет речь в сообщении ГУР. Также публикуется видео удара по военной технике РФ.

"Атака на вражеское средство противовоздушной обороны произошла вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области. После попадания "Панцирь" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери — ранения получили два российских оккупанта", - сообщили в ГУР.

В спецслужбе отмечают, что стоимость уничтоженного вражеского комплекса составляет около $15 млн, он предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов.

Смотрите видео - в РФ атакован комплекс "Панцирь С-1":

Что такое Панцирь-С1

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Боезапас: 12 ракет. Пушечное вооружение: устанавливаются 2 спаренные 30-мм зенитные пушки 2А38М, пишет Википедия.

Атаки в Белгородской области

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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Панцирь ГУР война России и Украины Белгородская область
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