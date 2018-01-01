Потерять все за четыре года: Украина как пример идеального самоуничтожения

Запад начинает откровенно стесняться Украины.

Зима 2014-го. Несмотря на ужасные события, мы получаем блестящие стартовые условия. Огромное сочувствие в цивилизованном мире. Резкий рост нашей узнаваемости. Восторг самых продвинутых демократий. Потенциальную помощь в любом виде. Искреннее уважение тех, кто увидел здесь небывалый пример гражданского мужества. New-Украина в считаные месяцы стала полновесным хэдлайнером новых глобальных ожиданий.

Наши внешние друзья лихо сели рядом с нами за столы переговоров, чтобы обсуждать практику. Какие инвестиции нам нужны? Какие отрасли сделать локомотивами реформ? Новое место Украины в глобальной системе? Совместные программы реформ? Партнеры искренне надеялись, что трансформация необратима и в итоге общество получит шанс более активно влиять на правила жизни, произойдёт фундаментальное обновление элиты и управленческих принципов, появится социальная справедливость, когда чиновник - синоним сервиса, а не коррупции. Разумеется, инертные западные общества долго не хотели отказываться от сырьевого бизнеса с русскими и трудно выходили на санкции. Но вышли...

Читайте также: Висим на волоске: как Украина наступает на грабли Аргентины

И что мы? Чего мы добились к лету 2018 года? Посмотрите по сторонам. Почитайте западные медиа. Послушайте невероятное разочарование в голосах тех, кто ещё вчера был искренне уверен в нашем успехе. За эти годы мы показали пример идеального самоуничтожения. Сегодня, мы, к огромному сожалению, синоним провального и лживого.

В мире открыто говорят о нашей коррупции. А мы даже не стесняемся этого. Откровенно придумываем вызывающие воровские форматы и как бы говорим - "не мешайте нам жрать, это наше суверенное право!"

У нас министрами работают откровенные клоуны. Чего стоит Омелян с его 50 аэропортами в нищей стране, висящей на кредитах. Юноша не знает, что такое адекватность? Разумеется, нет. А потому с ним никто всерьёз и не разговаривает на внешних площадках.

Читайте также: Инфляция в 24000% и дефицит туалетной бумаги: почему бы Украине не повторить "успех" Венесуэлы?

Просмотрите списки официальных встреч Гройсмана, или любого иного топа. Сплошь "лыжные инструктора"... Друзья как бы отошли в сторону. Иногда, конечно, помогают, но стараются лишний раз промолчать. И устало ждут, когда, наконец, уйдёт эта странная управленческая группа, которая унизила и нас, и их.

Есть вполне конкретные признаки нашей глубокой болезни. Количество внешних инвестиций, индекс коррумпированности и масштабная эмиграция...

Не сомневаюсь, что внутреннему лоху можно продолжать рассказывать "о небывалых успехах Украины и о том, что европейцы ходят в мокрых штанах от любви к нам". Но достаточно просто выехать за границу, чтобы ощутить всю гамму разочарования нами. Более того: нас откровенно начинают стесняться. Кто же мы такие, чтобы так быстро пройти путь от надежды до сильнейшего разочарования? И да, не надо мне втирать про "российскую пропаганду. Потому что в ответ спрошу - "так почему нет эффективной контрпропаганды и почему разочарование сильнее всего проявляется у тех наших друзей, кто и сейчас отличается повышенной антироссийскостью?

Михаил Подоляк, политтехнолог

Подписывайтесь на наш канал в Telegram