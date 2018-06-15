Висим на волоске: как Украина наступает на грабли Аргентины

Аргентина известна тем, что в середине 90-х годов прошлого века попала в экономический кризис и обратилась за помощью в МВФ. Отношения не сложились: в какой то момент МВФ прекратил кредитование и в 2001 году Аргентина объявила самый крупный в истории дефолт на 80 млрд долл. Как следствие в стране начались массовые банкротства банков и предприятий, за чертой бедности оказалось 54% населения, страну захлестнула волна мародерства, повсеместно голодные люди громили магазины и правительственные здания.

Многие аргентинцы тогда посчитали, что все их беды были связаны с неверными рекомендациями МВФ. Некоторые экономисты придерживаются этой точки зрения до сих пор.

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