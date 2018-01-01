Саммит НАТО: как Трампу связали руки и чем расстроили Россию

Подписанная американским президентом декларация вяжет его по рукам и ногам в переговорах с Путиным.

На саммите НАТО Трамп разочаровал Россию Reuters

Не знаю, ездили ли экзальтированные российские пропагандисты в последние дни по Москве с американскими флагами и пили ли депутаты шампанское за здоровье американского президента, но следует констатировать: Дональд Трамп в очередной раз их подвел. Они рассчитывали, что хозяин Белого дома разрушит Североатлантический альянс, а он всего лишь чижика… Ну, если точно, то добрую стаю чижиков.

Накануне саммита Трамп разослал весьма резкие письма главам натовских государств, которые не подняли свои военные бюджеты до размера двух процентов ВВП. И заявил, что не понимает, почему Америка должна защищать западноевропейских союзников за свои деньги. Особенно досталось Германии, которая явно раздражает хозяина Белого дома своим экономическим благополучием. Трамп даже намекнул, что в Германии слишком, мол, много американских войск. Ясно обозначилась невеселая перспектива слома всей системы безопасности в Европе. Получалось, что Трамп явно рассматривает безопасность как товар и намерен продавать ее в таком качестве союзникам.

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А уж когда было объявлено о предстоящей встрече американского президента с Путиным, европейских союзников охватили совсем уж мрачные предчувствия. Все вспомнили, как Трамп устроил скандал на встрече "семерки", отказался подписывать итоговое коммюнике и отправился на историческую встречу с корейским диктатором Ким Чен Ыном, рассчитывая, что успех этих переговоров перекроет раздрай в отношениях с ближайшими партнерами Штатов. Масла в огонь подлило очередное трамповское послание в Твиттере, где он предрекал, что встреча с Путиным будет легче, чем диалог "с другими", то есть с военными союзниками США. Дело дошло до того, что буквально за несколько часов до открытия саммита журналисты спрашивали посла США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, может ли она гарантировать, что Трамп подпишет итоговую декларацию саммита. И она таких гарантий дать не могла. Все это, похоже, привело российских пропагандистов в небывалое возбуждение, и они стали радостно предрекать скорые похороны зловредной НАТО.

Однако следует признать, что лидеры западноевропейских государств научились утихомиривать Дональда Трампа. Натовские чиновники, начиная с генсека Столтенберга, не вступая в прямую полемику с Трампом, упорно настаивали на поразительном прогрессе в росте военных бюджетов стран-членов альянса. Смотрите, указывали они, в 2014-м военные расходы лишь трех страны превышали 2 процента ВВП. А сегодня таких государств аж 8. Да и та же Германия, хоть и не достигла желанных двух процентов, предполагает к 2024 году увеличить свои военные расходы чуть ли не вдвое. Задачу же дать Трампу жесткий ответ выполнил председатель Совета ЕС Дональд Туск. При подписании Декларации ЕС и НАТО он довольно жестко напомнил американскому президенту, что в сфере безопасности не все измеряется деньгами и что солдаты западноевропейских стран сражаются вместе с американцами в Афганистане.

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В результате Трамп подписал итоговую декларацию. На моей памяти, впервые она была обнародована в день открытия саммита. Предполагаю, что натовцы решили не тянуть, пока американский президент не передумал. И уж ее содержание точно не порадует Кремль.

России прямо или косвенно посвящено никак не меньше трети двадцатистраничного текста. РФ является единственной страной, которая битым словом названа источником вызовов и угроз: "Агрессивные действия России, включая использование силы для достижения политических целей, бросают вызов Альянсу, подрывают Евро-Атлантическую безопасность и международный порядок, основанный на следовании правилам", — написано уже во втором пункте декларации. А дальше дотошно и последовательно перечисляются все "достижения" Кремля – аннексия Крыма и дестабилизация Донбасса, провокационное развертывание сил у границ НАТО, безответственная и агрессивная ядерная риторика, внезапные широкомасштабные маневры, в которых все чаще присутствуют сценарии использования ядерного оружия. Натовцы весьма недвусмысленно высказываются в поддержку территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии, которую, по их мнению, нарушает Москва, и потребовали вывода российских войск с территории этих государств.

Мало того, Альянс требует прекращения военного вторжения на Украину, вывода войск и наемников. Он впервые выражает глубокую озабоченность тем, что российские власти пытают граждан Украины и перевозят их в российские тюрьмы. НАТО однозначно указывает на Москву как на виновника гибели малазийского. Не сомневаются атлантисты и в причастности России к отравлениям в Великобритании.

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Страны НАТО не питают никаких иллюзий относительно диалога с Кремлем и уповают прежде всего на военное сдерживание. Одобренная в декларации инициатива "четыре по тридцать" (30 механизированных батальонов сухопутных войск, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей должны быть развернуты не позже, чем за 30 дней). Для того чтобы гарантировать переброску войск, созданы два командования. Одно, в американском Норфолке, должно обеспечить развертывание американских войск. Другое, европейское, займется перемещением войск на континенте. К этому следует добавить обещание усилить присутствие ВМС НАТО в Балтийском и Черном морях.

Хорошо помню шапкозакидательские речи российских генералов и пропагандистов, когда натовцы впервые объявили о планах передового развертывания в странах Балтии и Польше: "Ха-ха, всего-то четыре батальона, а у нас на каждый ихний батальон – по дивизии (пусть и неполного состава)". И вот теперь выясняется, что батальонов этих в случае кризиса будет три десятка. Если добавить ВВС и ВМФ, получается группировка тысяч 60-70. В эти дни я поговорил с высокопоставленными натовскими военными. Они, конечно, отрицали, что речь идет о возвращении к военному планированию первой "холодной войны", которое основывалось на переброске войск из-за океана в случае советской агрессии. Масштабы, мол, не те. Но никуда не уйти от того, что качестве единственного реального военного противника фигурирует наша страна.

Кроме всего прочего, эта декларация вяжет Трампа по рукам и ногам в его переговорах с Путиным. Все намеки на возможность признания Крыма российским можно считать недействительными. Таким образом, в качестве предмета переговоров остается Сирия да ядерные вооружения (в декларации, кроме всего прочего, упоминается наземная крылатая ракета большой дальности, которая, как подозревают в Брюсселе, нарушает Договор РСМД).

Конечно, с Трампа станется позабыть назавтра то, что он подписал сегодня. Но чтобы напомнить ему о принятых обязательствах, есть так нелюбимые Владимиром Путиным "господа в темных костюмах", представители истеблишмента. И в эти дни в Брюсселе они показали свою силу и влияние.

Александр Гольц, российский журналист, военный эксперт, для Ежедневного журнала

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