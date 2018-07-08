Почему Украине ничего не светит на саммите НАТО: две причины

Андрей Головачев

политический эксперт

8 июля 2018, 13:09

На Западе уже сложился однозначный консенсус, что Порошенко не получит грамма поддержки на предстоящих выборах президента в Украине. 

Саммит НАТО: Почему Порошенко уже может не волноваться

Становится уже совершенно очевидным, что на предстоящем через три дня саммите НАТО Украине не удастся поднять уровень своих отношений с Альянсом. Нам не светит ни ПДЧ, не статус аспиранта, студента или какого либо другого подмастерья. Петр Алексеевич, конечно, посетит саммит, но спичрайтеры, скорее всего, уже заготовили стандартную для подобных провалов речь типа "Члени альянсу одностайно висловили свою щиру підтримку евроатлантичним прагненням України и т.п."

И причина этого не в только и столько в том, что Венгрия уже заявила, что будет блокировать все резолюции по Украине, хотя и это тоже серьезная проблема, которую придется разрешать уже новой власти. Есть две другие, значительно более важные причины.

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Первая, это нежелание самого Трампа, который понимает, что если сейчас повысить Украине статус ее отношений с НАТО, то предстоящая встреча с Путиным превратиться в пустую формальность. Нет сомнений, что российская сторона смогла заранее ясно это артикулировать. А Трампу во что бы то ни стало надо привезти с переговоров с ВВП своим избирателям благую весть, наподобие той, что он привез после встречи с Ким Чэн Ыном. Известно, что Трамп, в силу свойств своего характера, не в состоянии проводить долговременные стратегии во внешней политике, он не занимается многомесячной дипломатической подготовкой своих встреч на высшем уровне, а заменяет все это спонтанными тэт-а тэт митингами с авторитарными лидерами, надеясь на свое обаяние и силу своего убеждения. Трамп явно переоценивает свои личные способности и провал на северо-корейском направлении после недавнего визита туда М. Помпео стал очевидным. Но в 70 лет политики уже не меняются, поэтому Трамп будет продолжать делать то, во что он верит, тем более что социология пока не дает ему ободряющих прогнозов на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс.

Но есть и вторая, не менее веская, причина, почему Украине ничего не светит на саммите. Это личность самого Порошенко. Не секрет, что на Западе уже сложился однозначный консенсус, что Петр Алексеевич не получит ни одного грамма поддержки на предстоящих выборах президента в Украине. Скорее всего Порошенко уже дали понять, Запад не считает его кандидатуру такой, которая сейчас отвечает интересам украинского общества. А это приговор. В рамках этой логики, Запад не даст Порошенко такого козыря, как возможность распиариться на повышения статуса Украины в НАТО.

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Порошенко это все прекрасно понимает, но он вынужден изображать роль активного игрока, который всерьез нацелился на второй строк,до тех пор пока пока не получит от Запада твердых гарантий своего спокойного будущего после 31 марта 2019г. Переговоры буду идти до самого нового года. Если они закончатся благополучно, к взаимному удовлетворению сторон, то Петр Алексеевич, наверное,даже не будет выдвигать свою кандидатуру и подыграет "правильному " кандидату.

Но, а если по каким то причинам, компромисс не будет достигнут, то Порошенко и Украины будут ждать не самые приятные времена. Не позднее ноября вся команда Президента начнет вся рассыпаться, от него кто куда убегут все его самые приближенные и все это будет происходить на фоне кризиса отношений с МВФ с международными кредиторами и девальвации гривни. Во что превратятся выборы в таких условия, лучше даже не думать. Будем надеется, что стороны понимают свою ответственность и полюбовно договорятся. А шансы и ПАПы есть и немалые - все таки у него в руках есть "амбарным папка" ПР ну с очень интересной информацией, которую многие на Западе не хотели бы сделать достоянием общественности.

Кстати, всевозможные варианты с досрочными выборами - президентскими или парламентскими - автор напрочь отвергает по той причине, что Порошенко не в состояние уже сосредоточить административный и медийный ресурсы, необходимые для таких рискованных авантюр. При рейтинге в 10% и при полном отсутствие доверия к себе со стороны "товарищей по цеху" в такие игры не играют. Остается только ждать и надеется на относительно спокойное окончании каденции.

Андрей Головачев, политический эксперт

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