Итог первого дня саммита НАТО: Россию призвали вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

Главы государств и правительств 29 стран - членов НАТО призвали Россию вывести войска из Молдавии, Украины и Грузии, а также признать ответственность за крушение рейса малазийских авиалиний над Донбассом.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Республики Молдавии в пределах их международно признанных границ. Мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила в этих трех странах без их согласия", - говорится в декларации Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

В документе указано, что ответственность за крушение рейса MH17, в результате которого погибло в небе над Донбассом 298 человек, должна понести Россия.

Мы полностью поддерживаем резолюцию Совбеза ООН 2166, касающуюся крушения гражданского рейса MH17, и призываем Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать во всех усилиях по установлению правды, справедливости и возложению ответственности", - говорится в документе.

Лидеры стран НАТО также призвали к полной реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине, а также выразили поддержку работе нормандского формата и контактной группы. НАТО призывает Россию отказаться от поддержки военизированных групп на востоке Украины.

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.