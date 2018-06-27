Тет-а-тет Путина и Трампа: к чему готовиться Украине

Константин Боровой

Российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов

27 июня 2018, 06:59

Вокруг саммита президентов будет много шума, ожиданий и надежд, но в результате - пшик.

Встреча президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина, как сообщают австрийские СМИ, должна состояться 15 июля в Вене.

Российский лидер этой встречей преследует несколько целей. Во-первых, это необходимость выхода из изоляции, в которую он загнал Россию, решая свои проблемы укрепления власти.

Нынешняя изоляция создала для Путина очень неприятные условия существования. При очевидной мании величия каждая его пресс-конференция или интервью превращается в шутовство. Вспомните хотя бы недавнее интервью Путина австрийскому телеканалу ORF, после которого его стали называть "мастером лжи". Думаю, он сам оценивает этот опыт как неудачную попытку побыть некоторое время лидером мировой державы.

Во-вторых, для имиджа Путина очень важно появиться рядом с Трампом на пресс-конференции по результатам встречи. Точно так же было важно оказаться рядом с Трампом для Ким Чен Ына.

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В-третьих, для Путина это возможность поговорить с американским президентом о разделе сфер влияния, который позволит Кремлю контролировать территорию Украины.

В этом вопросе президент РФ, вероятно, потерпит неудачу. Ведь Трамп не является авторитарным правителем и не может единолично принять решение, например, об ослаблении санкционного режима против России. Это — процедурный вопрос. Хотя заявить о таком намерении он, наверняка, может.

Судя по пропагандистской кампании, которая сегодня чуть снижает градус по теме Крыма и востока Украины, можно предположить, что Путиным будут даны обещания, снова, как в Минске, речь будет идти о том, что бандит когда-нибудь возвратит украденное.

Но я бы не возлагал больших надежд на то, что эта встреча сдвинет с мертвой точки вопрос Донбасса и Крыма. Путин еще не готов цивилизоваться, соблюдать правила и законы. При заключении соглашений для президента РФ и его окружения высокой доблестью считается умение обмануть своих партнеров по переговорам.

Поэтому результаты будущего саммита Путина и Трампа можно очертить известным мемом — "обещать не значит жениться": обещаний будет много, а действий — мало.

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Что касается Трампа, то он четко сформулировал те задачи, которые ему необходимо решать на переговорах с Путиным: вопросы ядерного разоружения, вопросы сокращения и поддержания уровня ракетной безопасности и т.д.

США можно считать на этих переговорах с Путиным представителями всего западного сообщества. Но в системе ценностей западного сообщества Украина сейчас не является приоритетным направлением. Тем более, руководство Украины совершает такое количество ошибок и действий, которые дискредитируют Украину, что даже Трамп, который мало интересуется мировыми проблемами, концентрируясь на внутренних американских вопросах, говорил о высоком уровне коррупции в Украине и отсутствии реформ.

Можно ли говорить о том, что, учитывая вышеизложенное, Трамп будет особо рьяно отстаивать интересы Украины на встрече с Путиным? Очевидно, что нет. Более того, американский президент может использовать это как основной аргумент, чтобы не помогать Украине.

Все сейчас в руках Украины. Для того, чтобы серьезно изменилось отношение Запада к Киеву и на повестку дня Запада первым номером вышел украинский вопрос, перейти от слов к действию, в первую очередь, должна украинская власть.

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов, специально для "Главреда"

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Россия Украина США Сирия Дональд Трамп Владимир Путин встреча Путина и Трампа Константин Боровой
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