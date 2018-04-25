Запад устал играть с Путиным в его любимую забаву - "гибридную войну"

Подавляющее большинство депутатов в ПАСЕ соглашаются с украинским видением ситуации.

Признание оккупации Донбасса Россией — это еще и признание агрессии РФ против западного мира. Признание Парламентской ассамблеей Совета Европы факта российского контроля над оккупированными Москвой территориями Донецкой и Луганской областей — еще одно доказательство того, что мир больше не хочет играть с Россией в ее любимую забаву — "гибридную войну". Больше никто не хочет слышать о "восставших шахтерах", "руководителях народных республик", с которыми должны договариваться в Киеве и прочей пропагандисткой чепухе от Путина или Суркова.

Могут спросить: почему именно сейчас? Ведь факт оккупации Россией Донбасса был очевиден для международного сообщества с первого дня появления диверсантов на украинской земле. И все же от нас упрямо требовали доказательств этого присутствия — а когда доказательства появлялись, их упрямо не хотели замечать.

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А сейчас подавляющее большинство депутатов в ПАСЕ — в той самой организации, где так сильно пророссийское лобби и которую Кремль еще недавно использовал для легализации своих преступлений в Сирии, соглашаются с украинским видением ситуации. Что повлияло на изменение подхода?

Ответ прост: время и действия Москвы. Когда война России против Украины только начиналась, многие на Западе были склонны воспринимать кризис как общую ответственность Москвы и Киева. Считали, что жесткая реакция на происходящее, затруднит поиск мирного решения. Думали, что российское присутствие в оккупированном регионе — жест поддержки сил, которые ориентируются на Москву. И что российские силы покинут Донбасс, когда будет найдено компромиссное решение, о котором так любят говорить в Кремле.

Это все равно как подозревать грабителя, который забрался в чужой дом и украл серебряные ложки, в желании оказать давление на хозяев. Путин — точно такой же рецидивист, который распихал краденое по российским карманам, да еще и доказывает, что это его фамильное серебро. Но по одному виду грабителя каждому становится ясно всегда ели деревянными ложками — если не руками. О каком серебре идет речь?

И еще один важный момент во всем этом западном "прозрении". С каждым новым действием России становится ясно, что ее агрессия направлена не против Украины, а против всего цивилизованного мира. И что оккупация Донбасса — всего лишь элемент в этой агрессии. Поэтому признание оккупации — это еще и признание этого очевидного факта.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо

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