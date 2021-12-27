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Владимир Цибулько

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  • danylo_kruk
    Вчера, 23:37
    За часів Януковича багато з експертів та політиків нарікав, що гуманітарної політикою в нашій державі взагалі ніхто не займається. Ну, добре, Майдан, змінилася влада, змінилося суспільство — а підходи, чи достатньо, з вашої точки зору, зараз приділяється уваги питанням гуманітарної політики?
    І після Майдану бюрократичне середовище, на жаль, намагається і далі зберегти позиції у гуманітарній сфері. Але гуманітарна сфера — це сфера "ініціативи знизу". Тобто гуманітарна сфера у багатьох країнах світу — це сфера недержавних організацій. Нам треба продумати зрозумілі правила гри для недержавного сектора, адже гуманітарна сфера — це все-таки сфера духу, а вона не передбачає регламентування. Разом із тим, це сфера збереження національної ідентичності та гуманного начала держава. Сучасне управління цією сферою передбачає велике державно-приватне партнерство. І слід починати з написання парвил для недержавних організацій, неприбуткових організацій. А потім думати, яким чином розподілити бюджет на утримання гуманітарної інфраструктури, тобто утримання майнового комплексу, а такж про те, як стимулювати ініціативу. Якщо ми не будемо стимулювати ініціативу професіоналів-гуманітаріїв, ми ризикуємо просто не наздогнати цивілізований світ.
  • danylo_kruk
    Вчера, 23:37
    Володимире, напевно ж, ви чимало їздили різними регіонами України. Скажіть, наскільки відмінні, по-вашому, жителі Східної та Західної України, або півночі та півдня? Чи існує прірва, яку неможливо подолати, або питання, по яких люди різних регіонів ніколи не дійдуть згоди? Дякую за щиру відповідь.
    Таких ліній розмежування в Україні менше, ніж у Росії. Україна все-таки відносно моноетнічна держава, бо в ній близько 80% українців. Зрозуміло, що українці в залежності від регіона різняться світоглядно, звичаєво тощо. Але це не настільки вражаюча різниця, ніж різниця між росіянами різних регіонів у РФ. У нас більш доцентрова нація. Звісно, роки русифікації і комуністичне минуле позначилися на світогляді старших людей, а молодше покоління всі межі стирає зі швидкістю, притаманною цивілізованому світу.
  • Liudmyla
    Вчера, 23:37
    Наш міністр культури Нищук не так давно сказав про ледь не генетичну відмінність мешканців Донбасу від решти українців. По-перше, чи вважаєте ви припустимим такі висловлювання з боку міністра? По-друге, чи погоджуєтеся ви з суттю сказаного? Дякую.
    По-перше, міністр просто обмовився і дещо інше мав на увазі. По-друге, йшлося не по генетичні відмінності — йшлося про присутність мігрантського начала. Радянський Союз замість загиблих у війні і померлих від голодоморів перемістив людей з російської глибинки і законсервував їх у своєму світогляді. Радянські адмінстратори намагалися не дати змоги цим людям розчинитися в українському морі і допомогти зберегти свою окремішність. У сучасному світі правильно сформована політика привчає отримувати вигоди від окремішності та розмаїття. В принципі, Україна — єдина радянська держава, яка зуміла розпорядитися цим розмаїттям. У нас справді не було міжетнічних конфліктів, поки не було агресії проти України.
  • marichka
    Вчера, 23:36
    Доброго дня. Чому політики витягають на поверхню питання мови, історії, культури, релігії - найбільш болючі, дратівливі для нашого суспільства питання? Звідки пішла така «політтехнологічна мода»? Здається, до Помаранчевої революції ніхто й не помічав цих непереборних відмінностей, не ділив країну по Дніпру…
    Тому що розчісувати дражливі гуманітарні питання дешево для політтехнологів. Це низьковитратні технології, які завжди здіймають багато галасу. У цьому сенсі акцент на гуманітарних питаннях (ідентичності, мови, релігії тощо) — спекуляції в той момент, коли треба прикрити значно суттєвіші порушення. В Україні ці дражливі теми існують як традиційні прикриття зловживань в економіці.
  • marichka
    Вчера, 23:36
    Якими ви бачите шляхи, аби повернути уми мешканців Донбасу до України? І взагалі, чи реально це зробити, чи завжди лишатиметься відсоток прихильників дружби з Росією?
    Навіть прихильників дружби з Росією завжди можна зробити активними еекономічними агентами України. Інколи від людини слід вимагати тільки виконання законодавства. Верховенство права в Європі як одна з гіперцінностей не просто так настільки вивищилося. Тому нам портрібно починати з верховенства права, а правова культура зніме експлуатацію теми етнічної різності та стереотипів минулого. Загалом, люди не дуже схильні до радикальних змін, вони живуть звичками, і треба лише навчитися грамотно експлуатувати цю інерцію. Якщо її правильно каналізувати, вона може бути конструктивною. Держава тут повинна бути більш витонченим і більш технологічним гравцем.
  • sonita
    Вчера, 23:35
    З вашої точки зору, чи повинна Україна скасувати "чорні списки" російських артистів на період "Євробачення-2017"?
    "Чорні списки" — це дзеркальна відповідь на дії Росії. Україна може скасувати ці списки за умови, якщо Росія скасує відповідні списки щодо українських артистів і почне проводити активні гастрольні тури наших виконавців. "Євробачення" — це насправді не культурна подія, а інформаційно-шоубізнесова. Хоча пісенні змагання дуже нагадують культурне явище. В даному випадку це свого роду сплав культури і шоу-бізнесу. Джамала сама пос обі є явищем культури, а не лише шоу-бізнесу. В цілому світі це розглядається як шоубізнесова подія, яка покликана досить недорого популяризувати країну, яка проводить конкурс. Нам треба навчитися використовувати ті можливості, які Джамала нам забезпечила своєю перемогою.
  • sonita
    Вчера, 23:34
    Як, по-вашому, Україна має наступного року прийняти учасника від Росії на "Євробаченні"?
    Як і всіх інших. Ми ж не будемо возити його в клітці. Хоча, очевидно, багато українців або взагалі не хотіли би бачити представника від Росії, або бачити його в клітці, як якусь мавпу. Представник Росії повинен розуміти, що він є представником країни-агресора, країни, яка спричинила загибель десятків тисяч українців. Йому не зайвим буде разів 300 подумати, чи брати свою участь у конкурсі, що проходитиме у Києві. Адже і його група підтримки, і журналістська група зіткнеться з несприйняттям та побутовою агресією.
  • sonita
    Вчера, 23:33
    Пане Володимире, що в практичному сенсі дасть Україні проведення наступного "Євробачення"? Політичний, економічний, символічний зиск з цього?
    Це більше піарівський захід. Україна як культура, Україна як цікава територія для інвестування, Україна як цікавий людський конгломерат. Адже Україна — не багата країна, але вирізняється високим рівнем освіти, інтелектуальною наповненістю. Цього року українці продемонстрували світові визначні шахові перемоги. Вони продемонстрували світові на параолімпіаді визначні здобутку. Україна має такі особливості і переваги, до яких світ, особливо Європа можуть бути неготовими. Якщо ми свої переваги та козирі правильно покажемо, це може стати запорукою зростання інвестиційного буму в країні.
  • polit_ua
    Вчера, 23:32
    Як ви ставитеся до ініціативи щодо тотальної блокади Донбасу. Чого від неї більше – користі чи шкоди? Чи не відштовхне це остаточно мешканців окупованих територій від України?
    Донбас можна було б заблокувати, якби ним керували донбасяни. А оскільки рішення приймаються в Кремлі, то це це просто змусить представників бандитських угруповань бути трохи більш зговірливими. Але все одно рішення приймають не вони. В Кремлі вважають, що така блокада тільки згуртує населення окупованих території довкола лідерів бандитських угруповань. Мені здається, що така блокада суттєво збурить населення, і Москві доведеться збільшувати витрати на Донбас. А збільшення витрат на окуповані території завдяки блокаді все-таки змусить Кремлю бути більш покладистим.
  • Valentyna
    Вчера, 23:32
    Пане Володимире, що ви думаєте про той флешмоб, що останніми місяцями прокотився залізничними вокзалами різних міст України, коли несподівано і масово починали співати пісні зі старих відомих радянських фільмів? Й була навіть відповідь з Москви, де на вокзалі заспівали українську пісню. На що спрямований цей флешмоб? Які корисні плоди він здатен принести? А які небезпеки приховує в собі? Дякую.
    Цей флешмоб можна розцінити як спробу гуманізації агресора. Це брутальная експлуатація стереотипів минулого, архетипічної пам'яті, і вона здатна лише мобілізувати вузький прошарок ностальгуючого населення. Насправді в Україні зовсім інші культурні тренди. Зараз починається Різдво, і російським політтехнологам варто було б вивчити кілька колядок українською мовою. Адже всі колядки, які є в Росії, перекладені з гарної українською поганою російською.
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