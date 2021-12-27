Сегодня, 17:26
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Владимир Цибулько
Политолог
Сегодня
16:00
live
Текущий чат
Сегодня, 16:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
danylo_kruk
Вчера, 23:37
Не согласен
0
Согласен
За часів Януковича багато з експертів та політиків нарікав, що гуманітарної політикою в нашій державі взагалі ніхто не займається. Ну, добре, Майдан, змінилася влада, змінилося суспільство — а підходи, чи достатньо, з вашої точки зору, зараз приділяється уваги питанням гуманітарної політики?
І після Майдану бюрократичне середовище, на жаль, намагається і далі зберегти позиції у гуманітарній сфері. Але гуманітарна сфера — це сфера "ініціативи знизу". Тобто гуманітарна сфера у багатьох країнах світу — це сфера недержавних організацій. Нам треба продумати зрозумілі правила гри для недержавного сектора, адже гуманітарна сфера — це все-таки сфера духу, а вона не передбачає регламентування. Разом із тим, це сфера збереження національної ідентичності та гуманного начала держава. Сучасне управління цією сферою передбачає велике державно-приватне партнерство. І слід починати з написання парвил для недержавних організацій, неприбуткових організацій. А потім думати, яким чином розподілити бюджет на утримання гуманітарної інфраструктури, тобто утримання майнового комплексу, а такж про те, як стимулювати ініціативу. Якщо ми не будемо стимулювати ініціативу професіоналів-гуманітаріїв, ми ризикуємо просто не наздогнати цивілізований світ.
danylo_kruk
Вчера, 23:37
Не согласен
0
Согласен
Володимире, напевно ж, ви чимало їздили різними регіонами України. Скажіть, наскільки відмінні, по-вашому, жителі Східної та Західної України, або півночі та півдня? Чи існує прірва, яку неможливо подолати, або питання, по яких люди різних регіонів ніколи не дійдуть згоди? Дякую за щиру відповідь.
Таких ліній розмежування в Україні менше, ніж у Росії. Україна все-таки відносно моноетнічна держава, бо в ній близько 80% українців. Зрозуміло, що українці в залежності від регіона різняться світоглядно, звичаєво тощо. Але це не настільки вражаюча різниця, ніж різниця між росіянами різних регіонів у РФ. У нас більш доцентрова нація. Звісно, роки русифікації і комуністичне минуле позначилися на світогляді старших людей, а молодше покоління всі межі стирає зі швидкістю, притаманною цивілізованому світу.
Liudmyla
Вчера, 23:37
Не согласен
0
Согласен
Наш міністр культури Нищук не так давно сказав про ледь не генетичну відмінність мешканців Донбасу від решти українців. По-перше, чи вважаєте ви припустимим такі висловлювання з боку міністра? По-друге, чи погоджуєтеся ви з суттю сказаного? Дякую.
По-перше, міністр просто обмовився і дещо інше мав на увазі. По-друге, йшлося не по генетичні відмінності — йшлося про присутність мігрантського начала. Радянський Союз замість загиблих у війні і померлих від голодоморів перемістив людей з російської глибинки і законсервував їх у своєму світогляді. Радянські адмінстратори намагалися не дати змоги цим людям розчинитися в українському морі і допомогти зберегти свою окремішність. У сучасному світі правильно сформована політика привчає отримувати вигоди від окремішності та розмаїття. В принципі, Україна — єдина радянська держава, яка зуміла розпорядитися цим розмаїттям. У нас справді не було міжетнічних конфліктів, поки не було агресії проти України.
marichka
Вчера, 23:36
Не согласен
0
Согласен
Доброго дня. Чому політики витягають на поверхню питання мови, історії, культури, релігії - найбільш болючі, дратівливі для нашого суспільства питання? Звідки пішла така «політтехнологічна мода»? Здається, до Помаранчевої революції ніхто й не помічав цих непереборних відмінностей, не ділив країну по Дніпру…
Тому що розчісувати дражливі гуманітарні питання дешево для політтехнологів. Це низьковитратні технології, які завжди здіймають багато галасу. У цьому сенсі акцент на гуманітарних питаннях (ідентичності, мови, релігії тощо) — спекуляції в той момент, коли треба прикрити значно суттєвіші порушення. В Україні ці дражливі теми існують як традиційні прикриття зловживань в економіці.
marichka
Вчера, 23:36
Не согласен
0
Согласен
Якими ви бачите шляхи, аби повернути уми мешканців Донбасу до України? І взагалі, чи реально це зробити, чи завжди лишатиметься відсоток прихильників дружби з Росією?
Навіть прихильників дружби з Росією завжди можна зробити активними еекономічними агентами України. Інколи від людини слід вимагати тільки виконання законодавства. Верховенство права в Європі як одна з гіперцінностей не просто так настільки вивищилося. Тому нам портрібно починати з верховенства права, а правова культура зніме експлуатацію теми етнічної різності та стереотипів минулого. Загалом, люди не дуже схильні до радикальних змін, вони живуть звичками, і треба лише навчитися грамотно експлуатувати цю інерцію. Якщо її правильно каналізувати, вона може бути конструктивною. Держава тут повинна бути більш витонченим і більш технологічним гравцем.
sonita
Вчера, 23:35
Не согласен
0
Согласен
З вашої точки зору, чи повинна Україна скасувати "чорні списки" російських артистів на період "Євробачення-2017"?
"Чорні списки" — це дзеркальна відповідь на дії Росії. Україна може скасувати ці списки за умови, якщо Росія скасує відповідні списки щодо українських артистів і почне проводити активні гастрольні тури наших виконавців. "Євробачення" — це насправді не культурна подія, а інформаційно-шоубізнесова. Хоча пісенні змагання дуже нагадують культурне явище. В даному випадку це свого роду сплав культури і шоу-бізнесу. Джамала сама пос обі є явищем культури, а не лише шоу-бізнесу. В цілому світі це розглядається як шоубізнесова подія, яка покликана досить недорого популяризувати країну, яка проводить конкурс. Нам треба навчитися використовувати ті можливості, які Джамала нам забезпечила своєю перемогою.
sonita
Вчера, 23:34
Не согласен
0
Согласен
Як, по-вашому, Україна має наступного року прийняти учасника від Росії на "Євробаченні"?
Як і всіх інших. Ми ж не будемо возити його в клітці. Хоча, очевидно, багато українців або взагалі не хотіли би бачити представника від Росії, або бачити його в клітці, як якусь мавпу. Представник Росії повинен розуміти, що він є представником країни-агресора, країни, яка спричинила загибель десятків тисяч українців. Йому не зайвим буде разів 300 подумати, чи брати свою участь у конкурсі, що проходитиме у Києві. Адже і його група підтримки, і журналістська група зіткнеться з несприйняттям та побутовою агресією.
sonita
Вчера, 23:33
Не согласен
0
Согласен
Пане Володимире, що в практичному сенсі дасть Україні проведення наступного "Євробачення"? Політичний, економічний, символічний зиск з цього?
Це більше піарівський захід. Україна як культура, Україна як цікава територія для інвестування, Україна як цікавий людський конгломерат. Адже Україна — не багата країна, але вирізняється високим рівнем освіти, інтелектуальною наповненістю. Цього року українці продемонстрували світові визначні шахові перемоги. Вони продемонстрували світові на параолімпіаді визначні здобутку. Україна має такі особливості і переваги, до яких світ, особливо Європа можуть бути неготовими. Якщо ми свої переваги та козирі правильно покажемо, це може стати запорукою зростання інвестиційного буму в країні.
polit_ua
Вчера, 23:32
Не согласен
0
Согласен
Як ви ставитеся до ініціативи щодо тотальної блокади Донбасу. Чого від неї більше – користі чи шкоди? Чи не відштовхне це остаточно мешканців окупованих територій від України?
Донбас можна було б заблокувати, якби ним керували донбасяни. А оскільки рішення приймаються в Кремлі, то це це просто змусить представників бандитських угруповань бути трохи більш зговірливими. Але все одно рішення приймають не вони. В Кремлі вважають, що така блокада тільки згуртує населення окупованих території довкола лідерів бандитських угруповань. Мені здається, що така блокада суттєво збурить населення, і Москві доведеться збільшувати витрати на Донбас. А збільшення витрат на окуповані території завдяки блокаді все-таки змусить Кремлю бути більш покладистим.
Valentyna
Вчера, 23:32
Не согласен
0
Согласен
Пане Володимире, що ви думаєте про той флешмоб, що останніми місяцями прокотився залізничними вокзалами різних міст України, коли несподівано і масово починали співати пісні зі старих відомих радянських фільмів? Й була навіть відповідь з Москви, де на вокзалі заспівали українську пісню. На що спрямований цей флешмоб? Які корисні плоди він здатен принести? А які небезпеки приховує в собі? Дякую.
Цей флешмоб можна розцінити як спробу гуманізації агресора. Це брутальная експлуатація стереотипів минулого, архетипічної пам'яті, і вона здатна лише мобілізувати вузький прошарок ностальгуючого населення. Насправді в Україні зовсім інші культурні тренди. Зараз починається Різдво, і російським політтехнологам варто було б вивчити кілька колядок українською мовою. Адже всі колядки, які є в Росії, перекладені з гарної українською поганою російською.
1
2
3
>
Чат
Сегодня
16:00
live
Владимир Цибулько
Сегодня, 10:30
23
читать ответы
Владимир Фесенко
Вчера, 14:00
25
читать ответы
Владимир Огрызко
27 декабря, 10:00
21
читать ответы
Михаил Гончар
Фото
<
>
Жуткий пожар в Киеве. В огне погибли четыре ребенка
В Мариуполе полицейский на Ford влетел в троллейбус, есть жертва и пострадавшие
Крушение поезда в Индии: жертвы и много пострадавших, фото с места трагедии
19-летняя Виктория Петрик вышла замуж, опубликовано фото
Жуткое ДТП в Бахмуте: иномарка превратилась в груду железа, есть жертвы
Мишель Обаму назвали главной иконой стиля 2016 года
В Минобороны рассказали подробности гибели украинских воинов на Светлодарской дуге
На дне Черного моря водолазы нашли обломки российского Ту-154
Стрельба в центре Львова: компании не понравился репертуар уличного музыканта
Смертельное ДТП в Киеве парализовало движение: на проспекте Победы огромная пробка
Видео
<
>
Напряженный 2016-й. Победа Трампа, падение Алеппо, Brexit, теракты и авиакатастрофы
Гройсман о ситуации с телеканалом "1+1": если будут проблемы, всегда поддержу
Санкции США. Сомнения Трампа и угрозы России
Ситуация на Донбассе: 50 обстрелов позиций ВСУ и бой под Крутой Балкой
"Сделали несколько выстрелов — силуэт пропал". Под Авдеевкой бойцы АТО "сняли" дерзкого диверсанта
Наращивание боевых возможностей ВМС. В Украине построят два десантных катера типа "Кентавр"
ДТП на Черкасчине. Iveco пробил отбойник и слетел с моста, есть жертвы
В ТОП-100 лучших голов 2016 года попали мячи украинцев: опубликовано видео
В Киеве мужчина в магазине напал на продавщицу: фото и видео с места происшествия
В штабе АТО обвинили оккупантов: стреляли на всех направлениях
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено