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Россия делает все, чтобы Украина не стала успешной, и чтобы рано или поздно сменила власть на приемлемую для Москвы
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Владимир Вятрович
Историк, директор Украинского института национальной памяти
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hunter
Сегодня, 09:02
Не согласен
0
Согласен
Пане Володимире, як просувається робота над створенням Музею монументальної пропаганди СРСР у Києві? Чи планується подібні музеї відкривати в інших містах, а не лише в Києві? І, як думаєте, чи заспокоїть створення таких парків із монументами тоталітаризму тих людей, які аж надто переживали через знесення пам’ятників вождів чи декомунізацію? Дякую.
danylo_kruk
Сегодня, 08:52
Не согласен
0
Согласен
Володимире Михайловичу, бачу, що основна частина запитань до вас стосується теми, від якої ви, напевно, вже стомилися. Даруйте, але додам ще. Перше. Наскільки для вас є критичним те, що Польща зробила вас персоною нон ґрата? Чи багато перепон та складнощів це створює для вас у вашій роботі?
danylo_kruk
Сегодня, 08:52
Не согласен
0
Согласен
Друге. Особисто мене обурює те, що зараз «усіх собак вішають» на вас. А як же купа тих післямайданівських політиків та діячів, які піарилися на темах декомунізації, історії тощо, і які теж висловлювали речі, які полякам були не до вподоби — поховалися в кущі! Питання: чи існують якісь рецепти, які б сприяли тому, аби політики не мали змоги піаритися на болючих історичних питаннях, питаннях мови? Чи це є і буде вічною проблемою?
danylo_kruk
Сегодня, 08:52
Не согласен
0
Согласен
Третє. Як ви гадаєте, чи не уподібнюється зараз Польща у своїх підходах до історичних суперечливих тем до Росії? Тримайтеся! Дякую за відповіді.
polit_ua
Сегодня, 08:50
Не согласен
0
Согласен
Якою є ваша особиста позиція щодо вирішення проблеми Донбасу? Хтось пропонує «відпустити» Донбас, хтось — реінтегрувати… Яким ви бачите вихід із ситуації?
dinka
Сегодня, 08:35
Не согласен
0
Согласен
Володимире, адже ви народилися ще в Радянському Союзі. Розкажіть, які найяскравіші моменти зберігає ваша пам’ять про радянські часи? Адже спогади про дитинство завжди теплі, чи не так? Як вам жилося за часів існування купи правил, усюдисущої ідеології та безлічі «не можна»?
Yuriy_V.
Сегодня, 08:35
Не согласен
0
Согласен
Якою має бути реакція України на те, що Польща заборонила вам в’їзд? Якісь симетричні дії? Чи ви схиляєтеся до того, щоб не загострювати ситуацію?
Yuriy_V.
Сегодня, 08:35
Не согласен
0
Согласен
100-річчя Жовтневої революції намагалися відсвяткувати і в деяких містах України. Як гадаєте, це була провокація чи спосіб щирих носів відповідних політичних поглядів заявити про себе чи щось інше? Як держава має поводитися в такі річниці урочистих більшовицьких подій?
Yuriy_V.
Сегодня, 08:34
Не согласен
0
Согласен
Конгресмени США внесли до Палати представників проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Поясніть, будь ласка, значення такого визнання? І що це дасть Україні?
mitia
Сегодня, 08:30
Не согласен
0
Согласен
По вашим наблюдениям, вражда в России по отношению к украинцам возникла только сейчас, в последние годы, или с их стороны всегда было высокомерное и пренебрежительное отношение? И как думаете, сколько времени уйдет на то, чтобы восстановить добрососедские отношения между двумя народами, или как поссорили пропагандой в медиа за несколько месяцев, так быстро и помирят? Спасибо за ответ.
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Владимир Вятрович
8 ноября, 14:00
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Наталья Валевская
6 ноября, 11:00
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Поль Манондиз
2 ноября, 11:00
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шаг очень запоздалый, но правильный
уже поздно, это надо было делать сразу после аннексии Крыма
не стоит, будет только хуже - пострадают простые люди
полностью поддерживаю любые меры против оккупантов
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