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Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Историк, директор Украинского института национальной памяти Сегодня 10:00 live Текущий чат

    
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  • hunter
    Сегодня, 09:02
    Пане Володимире, як просувається робота над створенням Музею монументальної пропаганди СРСР у Києві? Чи планується подібні музеї відкривати в інших містах, а не лише в Києві? І, як думаєте, чи заспокоїть створення таких парків із монументами тоталітаризму тих людей, які аж надто переживали через знесення пам’ятників вождів чи декомунізацію? Дякую.
  • danylo_kruk
    Сегодня, 08:52
    Володимире Михайловичу, бачу, що основна частина запитань до вас стосується теми, від якої ви, напевно, вже стомилися. Даруйте, але додам ще. Перше. Наскільки для вас є критичним те, що Польща зробила вас персоною нон ґрата? Чи багато перепон та складнощів це створює для вас у вашій роботі?
  • danylo_kruk
    Сегодня, 08:52
    Друге. Особисто мене обурює те, що зараз «усіх собак вішають» на вас. А як же купа тих післямайданівських політиків та діячів, які піарилися на темах декомунізації, історії тощо, і які теж висловлювали речі, які полякам були не до вподоби — поховалися в кущі! Питання: чи існують якісь рецепти, які б сприяли тому, аби політики не мали змоги піаритися на болючих історичних питаннях, питаннях мови? Чи це є і буде вічною проблемою?
  • danylo_kruk
    Сегодня, 08:52
    Третє. Як ви гадаєте, чи не уподібнюється зараз Польща у своїх підходах до історичних суперечливих тем до Росії? Тримайтеся! Дякую за відповіді.
  • polit_ua
    Сегодня, 08:50
    Якою є ваша особиста позиція щодо вирішення проблеми Донбасу? Хтось пропонує «відпустити» Донбас, хтось — реінтегрувати… Яким ви бачите вихід із ситуації?
  • dinka
    Сегодня, 08:35
    Володимире, адже ви народилися ще в Радянському Союзі. Розкажіть, які найяскравіші моменти зберігає ваша пам’ять про радянські часи? Адже спогади про дитинство завжди теплі, чи не так? Як вам жилося за часів існування купи правил, усюдисущої ідеології та безлічі «не можна»?
  • Yuriy_V.
    Сегодня, 08:35
    Якою має бути реакція України на те, що Польща заборонила вам в’їзд? Якісь симетричні дії? Чи ви схиляєтеся до того, щоб не загострювати ситуацію?
  • Yuriy_V.
    Сегодня, 08:35
    100-річчя Жовтневої революції намагалися відсвяткувати і в деяких містах України. Як гадаєте, це була провокація чи спосіб щирих носів відповідних політичних поглядів заявити про себе чи щось інше? Як держава має поводитися в такі річниці урочистих більшовицьких подій?
  • Yuriy_V.
    Сегодня, 08:34
    Конгресмени США внесли до Палати представників проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Поясніть, будь ласка, значення такого визнання? І що це дасть Україні?
  • mitia
    Сегодня, 08:30
    По вашим наблюдениям, вражда в России по отношению к украинцам возникла только сейчас, в последние годы, или с их стороны всегда было высокомерное и пренебрежительное отношение? И как думаете, сколько времени уйдет на то, чтобы восстановить добрососедские отношения между двумя народами, или как поссорили пропагандой в медиа за несколько месяцев, так быстро и помирят? Спасибо за ответ.
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