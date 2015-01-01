Арифметика "Газпрома". Почему Украину не интересует цена российского газа

Кремль использует своеобразный инструментарий задабривания германской клиентуры, говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

и не планирует это делать и в 2017-м, поэтому цена "голубого топлива" из РФ для других европейских стран Киев не интересует.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Цены могут быть на уровне 150 долларов за тысячу кубических метров. Но у "Газпрома" своя арифметика, поскольку мы не покупаем российский газ и, думаю, не будем этого делать в 2017-м, то его цена будет иметь для нас справочное значение", — говорит эксперт по энергетическим вопросам.

"На европейском рынке "Газпром" не предлагает газ по какой-то унифицированной цене. Она преференциальная, например, для каких-то германских клиентов, и она дискриминационная для, например, стран Балтии, Польши, по сравнению с германской", — подчеркнул президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

"И такой подход будет сохранен, потому что это своеобразный инструментарий задабривания германской клиентуры Кремля, особенно в контексте будущих германских выборов", — резюмировал Михаил Гончар.

Напомним, ранее эксперт поймал Путина на лжи о строительстве газопровода в Крым.

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