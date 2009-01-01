Доллар подорожал на семь копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3144,3995 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 11 сентября:
100 долларов — 2607,2964 грн (8 сентября — 2600,3183);
100 евро — 3144,3995 грн (3112,8410);
10 рублей — 4,5745 грн (4,5507).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.