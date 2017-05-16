Относительная стабильность: что будет с курсом гривны летом?

16 мая 2017, 06:39

Эксперты рассказали, с чем связано нынешнее укрепление гривны, и как долго оно сможет сохраняться.

В течение последних недель гривна по отношению к доллару не только оставалась стабильной, но и несколько укрепилась. Экономисты называют разные причины, которые могли способствовать этому — от поступления международных заимствований от МВФ и Евросоюза и активизации экспорта до заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой об отставке, которое "успокоило финансовый рынок".

Однако, как отмечают опрошенные "Главредом" эксперты, такая тенденция не будет сохраняться долго, и уже в конце июня—начале июля они ожидают ослабления гривны и прогнозируют непростой период для украинской экономики.

Прогнозы относительно того, насколько может просесть гривна, экономисты делают неохотно и осторожно, отмечая, что в Украине озвучивать такого рода предположения — дело неблагодарное, поскольку тут отсутствует курсовая стратегия, а нередко имеет место искусственная девальвация гривны. Экономисты называют разные цифры: кто-то считает, что курс может просесть летом до 27,5 гривен за доллар, кто-то говорит, что при неудачном сценарии развития событий она может упасть и до 35.

Эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас сохраняет относительную стабильность, как долго удастся сохранять эту тенденцию, есть ли предпосылки для падения украинской национальной валюты, и если — да, то насколько.  

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

 Андрей Новак:

В течение последних недель наблюдается стабильность гривны и ее незначительное укрепление. Это можно объяснить положительными ожиданиями финансового рынка, которые появились после заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой об ее отставке. Заявление об отставке неэффективного руководителя, который натворил в банковской системе за время своей каденции много плохого, вызвало хорошую реакцию на финансовом рынке, и он успокоился. Однако недавнее заявление о том, что Гонтарева идет в какой-то непонятный длительный отпуск, может спровоцировать смену положительных ожиданий на отрицательные. Тем более, что сейчас исполняющим обязанности главы НБУ является ее первый заместитель, и он уже заявил, что ничего не будет менять в политике своей предшественницы. А это тоже может спровоцировать смену настроений.

С точки зрения экономики и финансов, у нас нет причин для девальвации гривны уже больше года. Поскольку все три фактора, которые формируют курс — внешнеторговый баланс, общий платежный баланс и состояние государственного долга, — не оказывают сейчас отрицательного влияния на курс. Благодаря полученной Украиной масштабной внешней помощи, растут золотовалютные резервы НБУ и составляют сегодня уже свыше 17 миллиардов долларов. Поэтому экономических причин для девальвации нет.

Однако есть искусственная девальвация, которую проводит правительство и НБУ. Им девальвация выгодна, поскольку за ее счет они сразу убивают двух зайцев: наполняют центральный и местный бюджеты посредством инфляционного эффекта, который следует за девальвацией, а также удовлетворяют аппетиты наших пресловутых экспортеров, являющихся владельцами наших политических сил и политиков. Это самый легкий путь для правительства и НБУ, но это крайне тяжелый путь для всех граждан Украины и всех украинских предприятий, которые не являются экспортерами. Для них девальвация крайне вредна, поскольку снижает их платежеспособность.

В Украине невозможно прогнозировать курс, поскольку у нас нет базы для прогнозирования — курсовой стратегии. То, что НБУ называет стратегией и плавающим курсом, не стратегия, а самоустранение от нее. Поскольку плавающий курс значит, что центральный банк самоустранился от процесса. А во время кризиса очень нужна твердая экономическая рука, в том числе в курсовой политике, чтобы сдерживать отрицательные явления, а не пускать все на самотек.  

Ярослав Жалило

Президент Центра антикризисных исследований

Ярослав Жалило:

Гривна в последние недели укрепляется. И связано это, прежде всего, с положительными темпами экспорта. Сейчас мы наблюдаем сезонную активизацию продажи сельскохозяйственной продукции, поскольку цены на глобальных рынках изменились. А сейчас необходимо потихоньку расчищать закрома для нового урожая, а, кроме того, нужны ресурсы на проведение полевых работ. Это сезонный фактор — активизация экспорта.

Также сыграла свою роль стабилизация ожиданий. Начало года у нас было периодом раскачивания ожиданий: была неопределенность относительно того, каким будет эффект от повышения минимальной зарплаты, какие последствия будет иметь блокада ОРДЛО и прекращение товарообмена с неподконтрольными Киеву территориями. Все эти ожидания были негативными, и субъекты просто выжидали. Но ничего плохого не случилось, потому и ожидания улучшились.

Так что совпали объективные моменты, связанные с ростом предложения, и субъективные, связанные с ожиданиями, что и укрепило гривну. В результате она вернулась к тем позициям, которые занимала до периода расшатывания.

Что будет дальше с гривной, пока что прогнозировать сложно. Поскольку мы еще не можем четко понять, насколько "национализация" террористами украинских предприятий на неподконтрольной Украине территории реально отразится на экономической динамике, в частности, на внешней торговле, прежде всего — на импорте и экспорте, а, соответственно, и торговом балансе. Если оправдаются негативные прогнозы, то, безусловно, в ближайшее время этот тренд по улучшению предложения валюты ухудшится, и произойдет встречное движение: с одной стороны, будет слабеть динамика притока валюты от экспорта, с другой — будет возрастать потребность в покупке валюты для импорта, потому что будет импортироваться часть ресурсов, которые мы сейчас не получаем от "национализированных" предприятий. Также начнется рост спроса на импортную продукцию, а это произойдет наверняка, поскольку сейчас завершился отопительный сезон, и у людей будет немного больше денег, и эти деньги они понесут на рынок.

Поэтому каких-то внезапных негативных трендов я не ожидаю. Думаю, что период стабильности гривны продлится еще несколько недель. В конце августа—сентябре гривна, скорее всего, станет дешевле — где-то 27,5 гривен за доллар. Ранее прогнозировали, что в конце года курс будет до 30 гривен за доллар, сейчас сложно говорить, оправдается ли этот прогноз. Вполне вероятно, что настолько глубокой девальвации не будет. Но для того, чтобы девальвация началась, и гривна ослабила свои позиции, есть объективные предпосылки.

Сейчас идет сезонный (летний) период затишья, когда курсовые колебания мало кого интересуют (ведь, например, контракты на этот год уже подписаны и действуют и т.д.), сохраняются более спокойные ожидания. Поэтому стабильность может продержаться до августа. Хотя незначительный тренд по девальвации мы сможем увидеть уже где-то в конце мая. Но главное — не предвидится никаких катаклизмов, которые были бы способны спровоцировать обвал гривны. Кто-то по старой привычке говорит о том, что НБУ завышает курс гривны, но, на мой взгляд, это не так. Происходящее — это объективные процессы.

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества

 Олег Соскин:

Гривна сейчас остается стабильной, потому что Украиной осуществлены новые заимствования. Как известно, пришел 1 миллиард долларов от МВФ и 600 миллионов — от Евросоюза, а до сентября еще должны поступить деньги (до 500 миллионов долларов) от Соединенных Штатов Америки. Эти деньги стабилизировали ситуацию на валютном рынке.

Второй фактор — приходят деньги от экспортеров, речь идет о миллиардах. Экспортный сектор все-таки работает.

Третий фактор — уничтожены "схемы" по закупке газа, которые существовали ранее, когда российский газ закупался, и при этом разворовывалось много денег.

Кроме того, перестали выводиться деньги в тех объемах, которые раньше утекали из страны через различные банки. Валюта стала больше приходить в Украину, а не уходить из нее. За последний период в Украину зашло около миллиарда переводов в свободно конвертируемой валюте. То есть идет приток валюты в Украину. Это серьезный фактор, который стабилизировал гривну.

Четвертый фактор — повышение цен в гривне. Поскольку цены в гривне на все поднялись, то у людей практически не остается денег на то, чтобы покупать валюту.

К тому же, цены поднялись, а заработки у людей уменьшились. От этого пострадало немало представителей среднего бизнеса. Поэтому все открывают свои кубышки, где лежат доллары и евро, и сдают валюту. По этой причине также идет приток валюты на рынок.

Естественно, все это стабилизировало рынок. Но это лишь временное явление, потому что импорт растет быстрее, а внешнеторговый баланс имеет отрицательное сальдо. Инвестиции в Украину не приходят, в основном заходят только портфельные инвестиции. Есть серьезный дефицит государственного бюджета на сегодняшний день. Есть огромные задолженности — более 2 миллиардов гривен — по зарплатам. Это, кстати, тоже один из факторов, который стабилизирует национальную валюту, потому что люди не получают зарплату, и этот долг растет. Растет колоссально долг по коммунальным платежам. Неполучение контрагентами своих денег откладывает спрос и потребление, не дает ему расти, и поэтому удерживает курс. Но это очень опасная тенденция, и в любой момент эта стабильность гривны может обратиться в негатив.

Одна из причин, почему Порошенко и его окружение не отпускают Гонтареву, — они очень боятся, что ее уход сломает существующую схему, и тогда может произойти жесткий обвал банковской системы, потому что на нее завязано много концов. Поэтому Гонтареву сложно демонтировать с этой должности.

Кроме того, погодные условия (морозы и холода) наносят большой удар по сельскому хозяйству, поэтому могут быть потери урожая, который идет на экспорт. Это приведет к сокращению экспортных поступлений. А сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции сегодня являются одним из главных источников поступления валюты.

Металлургическая отрасль в более оживленном состоянии сейчас, но тоже роста нет. Химическая и металлургическая отрасли не набрали достаточные обороты, чтобы приносить экспортные доходы. Поэтому на них рассчитывать нельзя. У нас большое отрицательное сальдо торговли с Россией, Беларусью и со странами ЕС. Это все означает, что будет дефицит валюты. Так что в любой момент ситуация может быть дестабилизирована, если не будет нового притока денег от международных финансовых институтов.

Обычно в конце июня и начале июле происходит разрыв, и курс гривны по отношению к доллару и евро начинает падать. Как раз на это время придется отпуск Гонтаревой. Так что в последней декаде июня и в первой декаде июля нас ждет где-то 20 напряженных дней. Август — всегда напряженный. В этот период Украина входит в слабом и нестабильном состоянии. К тому же, Украина должна начать выплаты МВФ по старым долгам. Плюс обслуживание облигаций. Плюс серьезные разрывы в госбюджете. Также Пенсионный фонд требует немало валюты… Все это говорит о том, что нынешнее затишье — временное.

До какого уровня может упасть гривна? Сейчас курс гривны держится где-то до 27, то, учитывая все негативные факторы, при неудачном сценарии развития событий, курс может обвалиться до 35 гривен за доллар.  

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