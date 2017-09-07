НБУ снова ослабил гривну, доллар "отвоевал" две копейки

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на две копейки.

Официальный курс гривны на 8 сентября:

100 долларов — 2600,3183 грн (7 сентября — 2598,2213);

100 евро — 3112,8410 грн (3099,9378);

10 рублей — 4,5507 грн (4,5314).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.