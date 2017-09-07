НБУ снова ослабил гривну, доллар "отвоевал" две копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3112,8410 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на две копейки.
Официальный курс гривны на 8 сентября:
100 долларов — 2600,3183 грн (7 сентября — 2598,2213);
100 евро — 3112,8410 грн (3099,9378);
10 рублей — 4,5507 грн (4,5314).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.