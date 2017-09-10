Доллар подорожал на семь копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3144,3995 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 11 сентября:
100 долларов — 2607,2964 грн (8 сентября — 2600,3183);
100 евро — 3144,3995 грн (3112,8410);
10 рублей — 4,5745 грн (4,5507).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.