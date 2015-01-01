Эксперт объяснил, как Украина соскочила с российской "газовой иглы"

Наша страна в год потребляет примерно 30 млрд кубометров "голубого топлива", отметил Гончар.

Газовая труба, иллюстрация Reuters

Украина минимизировала свою газовую зависимость от, однако идеальным будет положение, когда государство будет иметь нулевой импорт "голубого топлива".

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, соскочила ли наша страна с российской "газовой иглы".

В то же время аналитик заявил, что Украина пока не может самостоятельно обеспечить себя этим видом топлива.

"При нынешнем уровне потребления в примерно 30 млрд кубических метров в год и уровне национальной газодобычи в 20 с небольшим кубических метров — нет, не в состоянии", — считает собеседник издания.

По его словам, если в ближайшие годы "удастся снизить миллиардов на пять кубических метров уровень потребления и нарастить на 5-6 млрд газодобычу", то тогда государство сможет самостоятельно обеспечить себя "голубым топливом".

Ранее глава Минэнергоугля Игорь Насалик говорил, что к 2020 году Украина намерена полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от его импорта. Ознакомиться со сведениями чиновника можно здесь.