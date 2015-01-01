Эксперт объяснил, как Украина соскочила с российской "газовой иглы"

Наша страна в год потребляет примерно 30 млрд кубометров "голубого топлива", отметил Гончар.
Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, соскочила ли наша страна с российской "газовой иглы".
В то же время аналитик заявил, что Украина пока не может самостоятельно обеспечить себя этим видом топлива.
"При нынешнем уровне потребления в примерно 30 млрд кубических метров в год и уровне национальной газодобычи в 20 с небольшим кубических метров — нет, не в состоянии", — считает собеседник издания.
По его словам, если в ближайшие годы "удастся снизить миллиардов на пять кубических метров уровень потребления и нарастить на 5-6 млрд газодобычу", то тогда государство сможет самостоятельно обеспечить себя "голубым топливом".
Ранее глава Минэнергоугля Игорь Насалик говорил, что к 2020 году Украина намерена полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от его импорта. Ознакомиться со сведениями чиновника можно здесь.