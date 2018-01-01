"Идея - супер. Дизайн - г**но". В сети раскритиковали дизайн гривневых монет от НБУ

Украинцам не понравилось изрображение киевских князей, однотипность монет и даже их размер.

В среду Национальный банк Украины презентовал дизайн новых монет номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен, которые должны будут прийти на смену банкнотам, которые сейчас находятся в обращении.

Регулятор разместил изображения новых монет на своей странице в соцсети Facebook. Большинство комментариев под новостью с изображениями оказались критическими: в основном украинцам не понравилось то, что все монеты однотипны, выполнены в одной цветовой гамме и со схожим размером, что может легко привести к путанице. Также, по мнению большого количества комментаторов, у монет слабый рельеф.

Вызвали вопросы и изображения древнекиевских царей - пользователи указывают, что князи Владимир и Ярослав не носили бород: "Единственное описание Владимира имеет место быть сделано в Византии, описывают его как крепкого мужчину, без бороды, с оселедцем. Никаких бород и меховых шапок".

Также не всем понравилась идея перехода от банкнот к монетам. По мнению комментаторов, такое новшество не приведет ни к чему, кроме утяжеления кошелька. Некоторые предполагают, что спустя несколько лет новые руководители НБУ совершат "реформу" в обратном направлении и начнут заменять гривневые монеты бумажным номиналом.

Ранее сообщалось, что в Украине Нацбанк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, регулятор установил правила округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.