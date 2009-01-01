Медведев призвал не обольщаться. Быстрой отмены санкций Запада против России не будет

Медведев призвал чиновников не обольщаться: санкции и цены на энергоресурсы сохранятся в среднесрочной перспективе.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По мнению Медведева, довольно низкие цены на нефть и другие энергоресурсы также установились на продолжительное время.

"Не надо обольщаться, скорее всего, (санкции и цены на энергоресурсы) сохранятся в среднесрочной перспективе, — сказал он.

В связи с этим Медведев поручил членам российского правительства принять меры по адаптации экономики страны к этим условиям.

Он заверил, что у российского правительства есть инструменты для того, чтобы обеспечить экономический рост.

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