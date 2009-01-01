Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" 14 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2931,7325 грн.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 14 копеек.

Официальный курс гривны на 19 января:

100 долларов — 2749,1865 грн (18 января — 2762,9792);

100 евро — 2931,7325 грн (2951,9670);

10 рублей — 4,6452 грн (4,6514).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.