Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" 14 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2931,7325 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 14 копеек.
Официальный курс гривны на 19 января:
100 долларов — 2749,1865 грн (18 января — 2762,9792);
100 евро — 2931,7325 грн (2951,9670);
10 рублей — 4,6452 грн (4,6514).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.