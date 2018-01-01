Россию обязали выплатить долги СССР по облигациям

ЕСПЧ отметил, что Россия еще в качестве правопреемника СССР обязалась погасить все долги, но этого не сделала.

Реакцию России на этот вердикт предсказать несложно echr.coe.int

Российская федерация должна в обязательном порядке погасить все задолженности по облигациям Советского союза.

Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

"В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал и выявил, что в деле было нарушение статьи 1 Протокола №1 (защита собственности) к европейской конвенции о правах человека в отношении нескольких заявителей", - говорится в постановлении европейского суда.

ЕСПЧ отметил, что Россия еще в качестве правопреемника СССР обязалась погасить все долги. Тем не менее, РФ своих обязательств перед держателями совоблигаций не выполнила. Поэтому суд обязал Россию погасить долги перед тремя заявителями, и выплатить им судебные издержки.

"Дело включает в себя 15 заявителей, которые утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не получили денег. После коллапса СССР российские власти несколько раз пытались решить эту проблему, обещая заплатить держателям советских бондов, однако все законные способы вернуть деньги не увенчались успехом", — говорится в решении ЕСПЧ.

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Напомним, в рамках усиления украинского оборонпрома в парламенте одобрен законопроект, который позволит защитить украинские оборонные предприятия от российских компаний, которые намерены взыскать долги с бывших торговых партнеров в связи с невыполненными контрактами.

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