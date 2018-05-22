Рада в процессе разрешения украинской "оборонке" не выплачивать долги РФ

В парламенте одобрен законопроект, который позволит защитить украинские оборонные предприятия от российских компаний, которые намерены взыскать долги с бывших торговых партнеров в связи с невыполненными контрактами.

В первом чтении законопроект № 6697 поддержали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Нардеп от БПП Андрей Вадатурский во время представления документа подчеркнул, что Россия и Украина десятилетиями заключали долгосрочные договора в оборонной сфере. После вступления в силу запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения, украинские предприятия физически не могут выполнить условия контрактов, по которым были произведены проплаты.

По словам нардепа, сейчас задолженность украинских предприятий российским экс-партнерам составляет более 3,8 миллиарда гривен, поэтому данная законодательная инициатива в будущем защитит от возможных претензий со стороны России.

"Законопроект предлагает остановить уже открытые и не допускать открытия новых исполнительных производств, где истцом являются предприятия государства-агрессора, а также распространить мораторий на выплату государству-агрессору в случае искусственной переписи или уступки долга фиктивной фирме, зарегистрированной в Украине", - сказал Вадатурский.

Напомним, после завершающих испытаний нового украинского ракетного комплекса "Ольха" президент Петр Порошенко заявил, что начать его серийное производство необходимо уже в 2018 году.