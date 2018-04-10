В "Нафтогазе" рассказали, как планируют взыскивать долги с "Газпрома"

Представители компании "Нафтогаз Украины" официально запустили процедуру принудительного взыскания долга с российской корпорации "Газпром".

Такую информацию озвучил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко − во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер

"Пока Газпром отказывается выполнять решение арбитража. Учитывая такую позицию российской стороны, "Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных неисполнением решений арбитража со стороны Газпрома", - цитирует Витренко пресс-служба компании.

Он также заявил о том, что в 2017-м году "Нафтогаз Украины" проанализировал обязательства, которые согласились на себя взять представители "Газпрома" − в ходе отдельного антимонопольного дела, начатого Европейской Комиссией в 2012 году из-за действий российского монополиста на газовых рынках Центральной и Восточной Европы.

"К сожалению, предложенные условия вряд ли заставят Газпром прекратить злоупотребления на этих рынках", - подытожил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские власти арестовали активы "Газпрома" в Украине.