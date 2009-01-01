В Енакиево зреет бунт: боевики закрыли металлургический завод, а с рабочими не рассчитались

Работники ЕМЗ получат от Украины лишь минимальную помощь в 1200 грн.

Енакиевский металлургический завод УНИАН

Донецкой области наблюдается обострение социально-политической обстановки, связанное с остановкой работы предприятия "Енакиевский металлургический завод" и увольнением всех работников предприятия.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, руководство "ЕМЗ" (который до начала боевых действий на Донбассе обеспечивал 10% всей необходимости Украины в этом сырье), не выплатило работникам выходное пособие, а также не отчислило пенсионный взнос в Пенсионный фонд Украины.

Уволенные работники обращаются в центры занятости на подконтрольной Украине территории для постановки на учет, получения пособия по безработице и дальнейшего трудоустройства по специальности.

Но в связи с тем, что "ЕМЗ" не уплатил необходимые взносы в ПФУ, центры занятости не могут начислять средства в соответствии с процентом от заработной платы за последний год, в результате чего работники предприятия будут получать лишь минимальную помощь в размере 1200 гривен.

Как следствие, среди представителей указанной категории граждан растет недовольство деятельностью ДНР и фиксируются призывы к проведению акций протеста в защиту своих прав, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в конце марта 2017-го главарь ДНР Александр Захарченко приказал порезать Енакиевский металлургический завод на металл. В ДНР посчитали, что один день содержания завода обходится самопровозглашенной "республике" в 584 миллиона рублей.