Донецкий "коменданте" приказал уничтожить Енакиевский завод

Главарь террористической "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр Захарченко приказал порезать Енакиевский металлургический завод на металл, который до начала боевых действий на Донбассе обеспечивал 10% всей необходимости Украины в этом сырье.

В ДНР посчитали, что один день содержания завода обходится самопровозглашенной республике в 584 миллиона рублей.

Поэтому донецкий "коменданте" не придумал ничего лучше и приказал всех рабочих предприятия уволить, а завод порезать на металл, пишет "Диалог.UA".

"Оккупанты посчитали, что на поддержание работы Енакиевского металлургического завода нужно около 600 миллионов в день. Прослезились и решили порезать его на металл. А где же неуловимый Курченко, которого все якобы передали? Где поставки в РФ? Вы представляете, сколько потерял бюджет т. н. ЛДНР, если это цифры только с одного завода? И сколько бы наших военных они убили бы на эти деньги? И никакого вреда для производства, кстати, это не нанесло. Потому что нарастили производство заводы на территории свободной Украины", — прокомментировал ситуацию нардеп Семен Семенченко в Facebook.

Напомним, с 1 марта на Донбассе главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — в ответ на торговую и транспортную блокаду подконтрольной боевикам территории начали "национализировать" работающие там украинские предприятия.

Узнать мнения экспертов насчет затеянного террористами "отжима" можно в статье "Главреда" — "Национализация" украинских предприятий по-ЛДНРовски: последствия для боевиков и Киева.