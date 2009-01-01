В Конгрессе одобрили оборонный бюджет США на 2018-й, предусматривает помощь Украине

Расходы Штатов на оборону могут составить 700 млрд долларов.

Флаги Украины и США, иллюстрация telegraf.com.ua

В среду, 8 ноября, в США члены комитета обороны Конгресса поддержали проектна 2018-й финансовый год, он предусматривает 350 млн долларов военной помощи для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Reuters.

Агентство уточнило, что расходы Штатов на оборону могут составить 700 млрд долларов, документ еще должны рассмотреть в Палате представителей и Сенате, также для его вступления в силу нужна подпись президента Дональда Трампа.

"… только один Пентагон получит 692 млрд долларов, включая 65,7 млрд долларов на операции в Ираке и Афганистане. Также в оборонном бюджете США на 2018 год включена статья о предоставлении Украине 350 млн долларов помощи в области безопасности, включая оборонную летальную помощь", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.