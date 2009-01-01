В Крыму оккупанты уволили с работы 3000 человек, но дали привилегию на трудоустройство жителям ЛДНР

В Керчи без работы остались почти 800 человек

Паспорт ЛНР

Вонезаконные "власти" предоставили ряд привилегий при устройстве на работу лицам, имеющим т.н. "паспорта граждан ДНР/ЛНР".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, для указанных лиц отменено ограничение в виде 60-дневного срока пребывания в Крыму без регистрации, а также налогообложение их заработной платы.

В то же время из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях Крыма в конце декабря 2016-начале января 2017 гг. проведено сокращение порядка 3 000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове.

Например, среди прочих сокращения произведены:

— Керченский государственный морской технологический университет — 535 человек,

— Керченский морской торговый порт — 254,

— ГУП РК "Крымэнерго" — 127,

— "Крымпочта" (125),

— "Крымская республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко" (Симферополь) — 120,

— "Центр медико-специальной экспертизы" (Симферополь) — 114.

Напомним, новый президент Молдовы Игорь Додон в гостях у Путина отказался признавать Крым российским.