В профильном комитете Рады согласовали нового главу правления НБУ

Такую информацию озвучил замглавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

Яков Смолий Пресс-служба НБУ

Нардепы, входящие в комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, рекомендовали парламенту уволить главу правления Национального банка Валерию Гонтареву и назначить на данную должность на постоянной основе и.о. главы НБУ Якова Смолия.

Такую информацию в понедельник, 5 февраля, озвучил первый зампредседателя комитета Михаил Довбенко на брифинге.

"Поддержали проект постановления, внесенный президентом, о положительном голосовании за Якова Смолия в сессионном зале", – сообщил нардеп.

Добвенко также отметил, что Смолий лично выступил перед голосованием на заседании комитета. Как добавил народный избранник, голосование Верховной Рады по поводу назначения нового главы правления Нацбанка Украины может состояться на следующей пленарной неделе.

Напомним, ранее политолог объяснил заминку с назначением главы НБУ.