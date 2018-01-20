"Согласовывали с Западом". Политолог объяснил долгую заминку в назначении главы НБУ

Директор Института украинской политики и политолог Кость Бондаренко специально для "Главреда" прокомментировал задержку, случившуюся с назначением нового главы Нацбанка Украины и кандидатуру Якова Смолия на этот пост, предложенную президентом.

"На протяжении последних месяцев Яков Смолий де-факто и руководил Национальным банком Украины. И за это время каких-то особых проколов в работе НБУ не было.Банкиры говорят о Смолие исключительно как о профессионале. Ни о его политической ангажированности, ни о его политических амбициях мне слышать не приходилось.

Очевидно, Порошенко доверяет Смолию, раз предложил его на эту должность. Однако следует помнить, что Украина сегодня, по сути, находится под внешним управлением, потому кандидат на должность главы НБУ наверняка согласовывался с нашими зарубежными партнерами. Потому можно предположить, что назначение Смолия главой Нацбанка было желанием не только Порошенко. Кроме того, думаю, что именно этим процессом согласования кандидатур можно объяснить то, что президент так долго не мог предложить кого-то вместо Гонтаревой на должность главы НБУ", - сказал политолог.

Напомнмим, ранее эксперт спрогнозировал, что кандидат Порощенко на пост главы НБУ будет исполнять чисто презентационные функции.