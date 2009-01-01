У режиссера, который раскритиковал российскую власть, идет обыск

Отметим, что в одном из интервью Серебренников назвал Россию "страной неотмененного рабства".

Кирилл Серебренников Facebook.com

У известного российского режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова идет обыск.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Сергей Хазов-Кассиа на своей Facebook-странице, пишет РБК-Украина.

По его словам, Серебренников не отвечает на телефонные звонки.

Об обыске в также написала Ольга Романова. По словам Романовой, к режиссеру выехал адвокат. Позже она сообщила, что Facebook заблокировал ее аккаунт сразу после того, как она сообщила про обыск у Серебрянникова.

Отметим, что в одном из интервью Серебренников назвал Россию "страной неотмененного рабства", где люди не ценят свободу, а между народом и бесконтрольной властью — огромная пропасть. Он рекомендовал тратить бюджетные средства на образование, просвещение и культуру, чтобы остановить катастрофический рост невежества и мракобесия. По мнению Серебренникова, "Россия сейчас ведет себя как нищий гопник, который от горя сошел с ума", а сторонники действующей власти — напуганные люди, не желающие ничего знать и решать.

Напомним, в Москве обыскали офис фонда Навального, вынесли технику.