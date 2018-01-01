На курорте Гудаури пообещали бесплатный отдых пострадавшим на подъемнике и их семьям

Предложение распространяется на следующий сезон.

Пострадавшие в Гудаури туристы смогут бесплатно отдохнуть на курорте Фото: belkaspb/instagram

Все травмированные 15 марта во время аварии подъемника на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури могут в следующем туристическом сезоне вместе с членами своих семей бесплатно отдохнуть на этом зимнем курорте Грузии.

Такое заявление сделала частная девелоперская компания "Red-Co", владеющая одним из гостинично-оздоровительных комплексов New Gudauri Resort Residences & Spa, передает Интерфакс.

"В связи с происшедшей 16 марта аварией мы выражаем сожаление и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы готовы в следующем зимнем сезоне принять в Гудаури всех пострадавших и членов их семей, и при этом покрыть все их расходы", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что намерены уделить пострадавшим должное внимание.

"Мы желали бы, чтобы у них о Гудаури остались приятные впечатления, и сделаем все для этого в сезоне будущего года", - сказано в заявлении "Red-Co".

Напомним, в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, пострадали более десяти человек. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отключения электроэнергии.

В МИД сообщили о двух пострадавших гражданах Украины. Один турист уже вернулся домой из Грузии.