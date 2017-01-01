Американка выиграла полмиллиарда и подала в суд на лотерейную компанию

После крупного выиграша американка волновалась за свою безопасность.

Соединенных Штатах Америки жительница штата Нью-Хэмпшир Джейн Доу выиграла 560 миллионов долларов, а затем подала иск в суд на лотерейную компанию Powerball за нарушение прав сохранять анонимность.

Женщина купила лотерейный билет на одном из рынков города Мерримак. 6 января победители узнали о выигрыше, а уже 22 января можно было получить деньги. Джейн заполнила все бланки согласно инструкции на сайте, а также подписалась на обратной стороне билета. Однако после разговора с адвокатами она узнала, что могла воспользоваться услугой доверенного лица и оставаться анонимной, сообщает ABC.

Адвокаты Джейн Доу требовали найти для женщины доверенное лицо и воспользоваться его услугами для подписи билета, однако им отказали. Причиной назвали недействительность билета после внесения любых изменений.

Американка захотела остаться анонимной из-за опасности, которая подстерегает победителей в лотерее из-за публичности.

Так, в 2009 году Абрахам Шекспир из штата Флорида выиграл в лотерее 30 миллионов долларов. впоследствии его убил злоумышленник, который узнал о наличии такой суммы денег у победителя.

Джейн Доу во время жалобы ссылалась на случай, когда победитель лотереи 2016 года делегировал право подписи доверенному лицу, чтобы его имя не стало публичным.

Напомним, в США 20-летний житель Флориды Шейн Мисслер из города Порт-Ричи снял джек-пот в лотерее ​Mega Millions в 451 миллион долларов.