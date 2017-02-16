Американский астронавт опубликовал фото Северной Кореи из космоса. Это не остров, это Пхеньян

Электричество является роскошью не только для жителей всей КНДР, но и для так называемой элиты.

Twitter

В Сети появились фотографии с изображением Северной Кореи , которую сняли из космоса.

Их опубликовал американский астронавт Скотт Келли, который находится на Международной космической станции (МКС) в своем Twitter.

"Это не остров! Это Пхеньян! Пятнышко света в покрытой мраком Северной Корее", — подписал снимок Келли.

Можно сказать, что астронавтам повезло сделать снимок, на котором можно заметить Пхеньян. Обычно на снимках из космоса КНДР выглядит как черное пятно, пишет Апостроф.

Следует отметить, что электричество является роскошью не только для жителей всей Северной Кореи, но и для так называемой элиты, которая проживает в благополучной (в сравнении с другими населенными пунктами страны) столице. Три миллиона жителей Пхеньяна могут пользоваться электричеством всего два-три часа в день. В зимние периоды электричество отключают полностью.

Ранее "Главред" писал о том, что в Интернете появилось грандиозное видео рассвета над Землей, снятое космонавтами МКС.