Американский астронавт опубликовал фото Северной Кореи из космоса. Это не остров, это Пхеньян

В Сети появились фотографии с изображением Северной Кореи , которую сняли из космоса.

Их опубликовал американский астронавт Скотт Келли, который находится на Международной космической станции (МКС) в своем Twitter.

"Это не остров! Это Пхеньян! Пятнышко света в покрытой мраком Северной Корее", — подписал снимок Келли.

That's no island! That's #Pyongyang! A speck of light in an otherwise black #NorthKorea! pic.twitter.com/PjDuYDBdoI