Американский генерал обвинил Россию: использует Сирию в качестве полигона для обкатки вооружений

Пренебрежение жизнями мирных граждан - не лучший стиль поведения для страны, заявил Ходжес.

Российская авиация в Сирии

Командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях.

Об этом идет речь в сообщении Русской службы BBC.

"Подобное пренебрежение жизнями мирных граждан - не лучший стиль поведения для страны, которая хочет, чтобы ее воспринимали как сверхдержаву", — заявил Ходжес.

По его мнению, в ходе своей операции в Сирии российские военные демонстрируют возможности своих вооружений, хотя реальной необходимости применять большинство этих вооружений просто нет.

Напомним, ранее в ООН назвали бойню в Алеппо адом.