Американский генерал обвинил Россию: использует Сирию в качестве полигона для обкатки вооружений

Пренебрежение жизнями мирных граждан - не лучший стиль поведения для страны, заявил Ходжес.
Об этом идет речь в сообщении Русской службы BBC.
"Подобное пренебрежение жизнями мирных граждан - не лучший стиль поведения для страны, которая хочет, чтобы ее воспринимали как сверхдержаву", — заявил Ходжес.
По его мнению, в ходе своей операции в Сирии российские военные демонстрируют возможности своих вооружений, хотя реальной необходимости применять большинство этих вооружений просто нет.
Напомним, ранее в ООН назвали бойню в Алеппо адом.