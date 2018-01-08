Аномальные холода в США: замерзший океан и "спящие" во льду аллигаторы, фото, видео

Местные долгожители утверждают, что на их памяти за последние 80 лет океан замерз лишь в третий раз.

В США аллигаторы вмерзли в лед. facebook.com/shallotteriverswamppark

В США из-за аномально холодной погоды и сильных морозов у побережья полуострова Кейп-Код замерз океан, а в национальном парке Северной Каролины аллигаторы вмерзли в лед — на поверхности остались видны только их пасти.

Местные долгожители утверждают, что на их памяти за последние 80 лет океан замерз лишь в третий раз. Видео с замерзшего океана уже заполонили Сеть, пишет ТСН.

Пользователь YouTube Райан Кенти опубликовал видео замерзшего океана возле пляжа Old Silver Beach, который расположен рядом с домом его бабушки, пишет Mashable.

Это достаточно редкое явление, которое случается в местных краях далеко не каждую зиму.

Средняя температура в январе на Кейп-Коде в соответствии с долгосрочным наблюдением составляет -0,5 градусов по Цельсию. Средний минимум достигает -4,3 градуса.

Но в начале января в Массачусетс пришло резкое похолодание - до минус 22 градусов. Аномально низкая температура стала причиной массовой смертности среди прибрежных акул: они пытаются убежать в теплые южные воды, но застряли на мелководье, которое впоследствии сковали льды.

Кроме того, смотритель Shallotte River Swamp Park снял на видео аллигаторов, которые замерзли в воде.

Рептилии при этом не гибнут, а умело снижают температуру своего тела и впадают в состояние своеобразного спящего режима, которое специалисты называют brumation — "гибернация", сообщают Вести.

Стоит столбикам термометра подняться, оттают и аллигаторы, пока же посетители имеют возможность безнаказанно потрогать этих хищников.

Ранее сообщалось, что непривычно сильные для востока США холода привели к гибели 26 людей.