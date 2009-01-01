Азербайджан и Армения заявили о новых столкновениях в Нагорном Карабахе

Данные армянской и азербайжданской сторон о последовательности событий очень отличаются.

Reuters

В субботу, 25 февраля, военные ведомства Азербайджана и Армении заявили о столкновениях в Нагорном Карабахе , большая часть которого де-факто находится под контролем Армении.

По данным Азербайджана, боевое столкновение произошло на Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, сообщает ВВС Украина.

Данные армянской и азербайжданской сторон о последовательности событий очень отличаются.

Так, по версии азербайджанских военных, армянские силы ночью совершили "попытку широкомасштабного прорыва на позиции азербайджанской армии".

"Противник пытался овладеть стратегическими высотами. Азербайджанские военнослужащие заставили армянскую сторону отступить с потерями. Вооруженные силы Азербайджана также понесли потери", — сообщили в минобороны Азербайджана.

В Армении же утверждают, что сообщение об "атаке" армянской стороны ложные.

"Уже в течение нескольких дней военно-политическое руководство Азербайджана обостряет ситуацию на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и распространяет дезинформацию", — заявили в минобороны Армении.

Как отметили в Армении "армянская сторона придерживается режима прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздержаться от шагов в направлении дальнейшего обострения ситуации".

В свою очередь, руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинило азербайджанскую сторону в дезинформации.

В непризнанной республике утверждают, что вооруженные силы Азербайджана на карабахского-азербайджанской линии соприкосновения перешли в наступление, но были отброшены, понеся потери.

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Напомним, вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом (Арцахом) продолжается с переменной интенсивностью с 1991 года. За время конфликта погибли около 30 тысяч человек.