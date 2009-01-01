Бельгийские истребители перехватили российские Су-27 в небе над Балтикой

Су-27 подлетели к российскому грузовому самолету Ил-76 и вернулись в Калининград.

РОссийский Су-27, иллюстрация ТСН

Бельгийские истребители F-16 поднимались на перехватнад Балтийским морем.

Об этом со ссылкой на сайт НАТО сообщает Укринформ.

"Во второй половине дня 5 сентября радар НАТО зафиксировал два российских истребителя, которые, покинув воздушное пространство Калининграда, направились на север в международное воздушное пространство. При этом на контакт Су-27 не вышли", — говорится в сообщении.

В НАТО сообщили, что в соответствии со стандартными процедурами бельгийские F-16 были подняты в небо, чтобы идентифицировать самолеты. Позже Су-27 подлетели к российскому грузовому самолету Ил-76 и вернулись в Калининград.

"Этот инцидент демонстрирует готовность НАТО реагировать на ситуации в воздушном пространстве, близком к его границам", — подчеркнули в Альянсе.

Ранее "Главред" сообщал, в августе за неделю пилоты НАТО перехватили более 20 российских военных самолетов над Балтикой.