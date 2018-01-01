Более 40 погибших детей, спрятавшийся от людей Путин и новые версии: что происходит после пожара в Кемерово

Власти РФ начали критиковать людей, которые требуют гласности в расследовании пожара в торговом центре, Путин отказался выйти к возмущенной толпе, в стране объявили общенациональный траур.

"Решающие свои проблемы бузотеры" требуют от властей точных данных о погибших. Интерфакс-Украина

Во вторник, 27 марта, жители Кемерово вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием наказать виновных в пожаре ТЦ "Зимняя вишня", отправить в отставку губернатора области Тулеева и назвать реальное количество жертв.

По данным федеральных СМИ, на митинг собрались около трехсот человек, однако на видеозаписях видно, что людей собралось значительно больше. Местные сибирские издания утверждают, что на площади собрались от четырех до пяти тысяч человек. На протяжении всего митинга, включая выступление замгубернатора, жители скандировали "В отставку!" и "Где Тулеев?", требуя лишить поста губернатора области Амана Тулеева. Спикеров от власти, которые утверждают, что всего погибло 64 человека, собравшиеся "зафукивают".

Также возле администрации выставили ограждения, а, например, студентов начали запугивать отчислением в случае участия в митинге.

Скриншот из соцсетей: студентам грозят отчислением за участие в митинге.

Трагедия в Кемерово: сколько людей погибло

Люди требуют настоящий, полный список погибших в результате пожара. С вечера воскресенья по чатам и группам Кемерово расходятся скрины переписок WhatsApp, в которых люди рассказывают о сотнях жертв пожара, в официальные данные о сгоревших 64 людях, восемь из которых - дети, никто не верит. Родственники погибших уже заявили, что во время пожара сгорел 41 ребенок, а общее количество жертв - около 400. Кроме того, по данным СМИ, с родных погибших на пожаре в Кемерово людей требовали "в интересах следствия" и в "рамках соблюдения процедуры" подписку о неразглашении.

#КЕМЕРОВО #РусскийМир

Приходят сообщения от жителей Кемерово, что власти не пускают родных на опознания без подписки о неразглашении, всем в оцеплении велено держать язык за зубами. Морги забиты, что трупы вывозят из города, в основном дети, местные говорят о 350-400 жертвах — Litvino-Ватоўкі (@LitVata) 27 марта 2018 г.

По словам инициативной группы родственников, они осмотрели морг с телами погибших. "Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", — сообщил один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.

Утром 27 марта инициативная группа граждан, около 15 человек, ворвалась в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел людей, погибших в результате пожара.

Один из участников митинга рассказал, что трупы детей увезли на хладокомбинат. В настоящее время кемеровчане собирают инициативную группу, чтобы отправиться на указанное место для поиска тел несовершеннолетних.

Призывы к власти

Также в сети поднялась огромная волна возмущения от того, что в стране не был объявлен общенациональный траур (позже его все-таки объявили). Пока Кремль ожидал, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман просто взял и объявил траур в своем городе.

Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 27 марта 2018 г.

На сайте Change.org уже запустили соответствующую петицию, которая уже перевалила за 150 тысяч голосов. Ее создала известная российская модель и основательница фонда "Обнаженные cердца" Наталья Водянова.

"Во-первых, как и в Крымске я считаю, что помощь должна начаться со списка пропавших, погибших и пострадавших. Настоящего, полного, не мухлежного списка. Во-вторых, хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить Национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых - дети, не сигнализирует о национальной трагедии!", - написала Водянова.

Впрочем, надежд на то, что власти обратят внимание на этот призыв, мало - как и в случае со всеми другими петициями на Change.org, на них закрывают глаза, обосновывая их неофициальный статус и невозможность учета и проверки голосов.

"Это просто бузотеры"

Сергей Цивилев, замгубернатора Кемеровской области встал на колене перед митингующими в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Кемеровскую область, где встретился с губернатором Аманом Тулеевым, выслушал очередную порцию "" (предыдущее заискивающее заявлениепосле того, как Путин "при такой нечеловеческой загрузке лично позвонил, просил передать соболезнования"), но к возмущенному народу выходить, как и сам Тулеев, не захотел. Все, на что хватило главу РФ - встретиться с десятком "инициативных граждан".

Более того, на встрече с Путиным Тулеев уже заявил, что митингующими являются не родственники жертв пожара, а просто "бузотеры", которые пытаются "решить свои проблемы". Видимо, в следующий раз в возмущенных гражданах опознают "пятую колонну" и "агентов Госдепа".

Один из таких "бузотеров", призывавших выходить на акцию - Игорь Востриков. У Игоря Вострикова в "Зимней вишне" погибли жена, сестра, семилетняя дочь Анна, пятилетний сын Артем и двухлетний сын Роман.

Позиция центральных федеральных СМИ, которые во время пожара дружно крутили сериалы и передачи о Путине, не изменилась: внимания теме практически не уделяется. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос об отсутствии оперативной реакции на федеральных каналах по ситуации в Кемерово заявил: "Не понимаю, в чем вопрос".

Когда самому Путину сказали, что виноват во всем не мэр города Сердюк, а губернатор области Тулеев, который является причиной большинства неприятностей, ЧП и трагедий в Кемерово, тот ушел от ответа на вопрос:

Жители Кемерово: Тулеев будет еще сидеть?

Путин: Тулеев не мэр города.

Жители Кемерово: Я понял, что не мэр города, но вы же сами прекрасно понимаете. Все в области происходит от него! Народ не хочет его видеть.

Путин: Да, понятно...

Жители Кемерово: Все в области происходит от него [Тулеева]. Между прочим, мэр делает свою работу. Между прочим, единственный человек, который с нами встретился. Вышел, не побоялся, к людям.

Путин: Как вас зовут?

Житель Кемерово Костя: Костя.

Путин: Значит, Костя, вот смотрите, произошла страшная трагедия, просто ужасная, да? Значит, для того, чтобы принять решение подобного рода, во-первых, под камерой это не делается, для красного словца на фоне трагедии. Это первое. А второе, нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват, и когда мы это сделаем - а мы сделаем это точно - будут приняты соответствующие решеня. Вне зависимости от статуса. Статус не при чем, когда люди погибли.

Путин обещает наказать виновных вне зависимости от их статуса. Аман Тулеев при этом все еще не отстранен от должности губернатора. Верите ли вы президенту? pic.twitter.com/Of3lnJjIQv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 марта 2018 г.

В Сети обещание Путина "разобраться" трактуют однозначно:

в переводе на русский: "стрелочников мы вам найдем", а губеров которые 70% вбрасывают - еще поискать — Srednee_Zveno (@Srednee_Zveno) 27 марта 2018 г.

А кто же отменил выборы мэров? Губернаторов? А выборы президента превратил в цирк? Наверное Госдеп. — Aндpeй Пятов (@andreyvlz) 27 марта 2018 г.

Путин самозванец и узурпатор ! И конечно мы не верим ни одному слову самозванца ! — Peggy Blumquist (@bite4309) 27 марта 2018 г.

Плешивый выродок и его вороватые дружки должны сидеть пожизненно — Alexandro (@turokuz) 27 марта 2018 г.

Мой однокурсник экоактивист задал Путину вопрос о загрязнении реки Хопер. Владим Владимыч задал ему вопрос: "Как вас зовут?" А через некоторое время на Константина Рубахина было заведено уголовное дело. Ему повезло, он успел убежать. Сколько тех, кто не успел? — Елена (@HShtikardt) 27 марта 2018 г.

Посмотрите на это еблище! На физиогномику посмотрите. Там все: недовольство, нежелание отвечать на неудобный вопрос, презрение, высокомерие, немая угроза при вопросе : "Как вас зовут?" Ждите Костя опричников в гости. Вы увидели на этом лице хоть одно выражение сострадания? Я нет! — Елена (@HShtikardt) 27 марта 2018 г.

Списки пропавших

Администрация Кемерова опубликовала списки пропавших без вести: в нем 38 человек, в том числе 26 несовершеннолетних. В списке погибших личность которых установлена — 25 человек, среди которых 13 детей.