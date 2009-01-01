Действия РФ угрожают международной безопасности — генсек НАТО

Ее агрессивное поведение России подорвала доверие, стабильность и безопасность в Европе.

Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Североатлантического альянса.

Об этом он заявил, выступая в итальянском городе Римини, передает DW.

"Сегодня мы сталкиваемся с самыми вызовами безопасности за целое поколение. Первый — Россия", — цитирует Столтенберга официальный сайт НАТО.

Действия РФ угрожают международной безопасности, отметил генсек НАТО. "После" холодной войны "мы упорно работали над созданием стратегического партнерства с Россией. Но агрессивное поведение России подорвала доверие, стабильность и безопасность в Европе", — подчеркнул Столтенберг.

В этом контексте он вспомнил об аннексии Крыма Россией. "В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого", — отметил Йенс Столтенберг.

Поэтому НАТО исповедует подход к России, который состоит из двух частей: защиты и диалога. "Мы продолжаем участвовать в политическом диалоге с Россией. Но не стоит сомневаться в готовности и решимости НАТО защищать своих союзников", — сказал генсек Альянса.

Напомним, генсек НАТО объяснил, как Украина может присоединиться к Альянсу.