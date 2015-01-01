"Дипломатический" сигнал Трампу. Почему Путин готов жертвовать своими интересами в США

Хозяин Кремля пытается сделать все, чтобы облегчить Трампу начало деятельности на должности главы Белого дома, говорит Богдан Яременко.

Богдан Яременко Главред

Сдержанная реакция Москвы на решение администрации Барака Обамы закрыть две дипломатические миссии РФ и— является политическим сигналом для новой администрации в США, которую возглавит Дональд Трамп.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Выдворение дипломатов из страны — это довольно жесткий метод реагирования, но в данном случае он совершенно адекватен. США к нему прибегли тогда, когда были основания считать, что дипломаты занимаются не тем, чем должны, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях", — говорит украинский дипломат.

"Реакция России на этот шаг американцев была нетипичной. Ведь традиционная советская и российская реакция — зеркальная, симметричная. То есть в ответ на выдворение российских дипломатов из США Россия должна была выслать точно такое же количество американских дипломатов, дав на сборы им точно такое же количество времени", — напомнил руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

"В своем заявлении Путин отметил, что Россия оставляет за собой право на аналогичный ответ, однако пока американских дипломатов никто высылать из РФ не будет. Очевидно, это его игра — он подыгрывает Трампу. Если Трамп обвиняет Обаму в том, что тот загоняет его в некие рамки реагирования, то Путин как раз пытается сделать все, чтобы облегчить Трампу начало его деятельности на должности президента, в частности, в контексте отношений с Россией", — подчеркнул эксперт.

"Это делается для того, чтобы снять напряжение между странами. Это — сигнал о том, что в ожидании новой администрации в США Россия готова жертвовать своими интересами, что она является партнером, с которым можно договариваться, на которого можно рассчитывать, который не агрессивен и так далее. Так что это чистой воды политический сигнал для новой администрации в США", — резюмировал Богдан Яременко.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из России в качестве ответной меры. Путин назвал действия Вашингтона провокационными, но подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки американских дипломатов и ограничения их доступа к местам отдыха.