Директор ЦРУ предупредил, когда Россия снова может вмешаться в американские выборы

У Штатов много врагов, которые хотят подорвать западную демократию, считает Помпео.
Москва пыталась вмешиваться в американские выборы на протяжении десятилетий, рассказал он журналисту CBS, пишет Reuters.
По словам чиновника, ЦРУ выполняет важную функцию в сфере нацбезопасности США, чтобы обеспечить безопасность и демократичность избирательной гонки.
"У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию… Мы будем бороться против российской и любой другой угрозы", — подчеркнул управленец.
Ранее Майк Помпео говорил, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы не только в 2016 году, когда победил Дональд Трамп, но также и в 2012-м — тогда президентом США был избран Барак Обама.