У Штатов много врагов, которые хотят подорвать западную демократию, считает Помпео.

США будут бороться против российской и любой другой угрозы, отметил директор ЦРУ discred.ru

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил, что власти Российской Федерации могут снова вмешаться в процесс волеизъявления американцев в ноябре 2018 года, когда состоятся выборы в Конгресс.

Москва пыталась вмешиваться в американские выборы на протяжении десятилетий, рассказал он журналисту CBS, пишет Reuters.

По словам чиновника, ЦРУ выполняет важную функцию в сфере нацбезопасности США, чтобы обеспечить безопасность и демократичность избирательной гонки.

"У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию… Мы будем бороться против российской и любой другой угрозы", — подчеркнул управленец.

Ранее Майк Помпео говорил, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы не только в 2016 году, когда победил Дональд Трамп, но также и в 2012-м — тогда президентом США был избран Барак Обама.