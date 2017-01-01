"Должно быть стыдно". Трамп обнародовал доклад о предвзятости ФБР в отношении "российского дела"

Президент США назвал раскрытые данные позором.

Дональд Трамп заявил о злоупотреблениях в ФБР Фото: The Guardian

Президент США Дональд Трамп 2 февраля одобрил обнародование секретного документа, который содержит доказательства злоупотреблений ФБР и Министерства юстиции США во время проведения расследования о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию.

Американский лидер направил рассекреченную записку в Конгресс США, сообщает Reuters.

Глава Белого дома заявил, что документ содержит позорную информацию.

"Многим людям должно быть стыдно", - прокомментировал Трамп.

Камнем преткновения стало расследование адвоката ФБР Роберта Мюллера, который пытался обвинить Трампа и его команду на выборах в сговоре с российской стороной. В частности, было инициировано прослушивание телефона консультанта Трампа по внешней политике Картера Пэйджа. Сотрудники ФБР подозревали его в связях с Кремлем, однако в момент слежки допустили множество юридических нарушений.

Напомним, сообщение о наличии компромата на новоизбранного президента США появилось в СМИ в январе 2017 года. Тогда американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа. В нем якобы содержалась информация о "любезностях" главы Белого дома с российскими представителями и об обещаниях о снятии с России санкций.

Позже стало известно, что автором доклада о сборе спецслужбами РФ компромата на избранного президентом США республиканца Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки, глава лондонской компании, которая специализируется на расследованиях, Кристофер Стил.

Затем компромат на американского лидера собрал не имеющий опыта шпионажа журналист и политический активист Коди Ширер.