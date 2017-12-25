ДТП с автобусом в Москве: стали известны новые подробности инцидента

В российских СМИ появилась дополнительная информация касаемо крупной дорожной аварии, случившийся в столице РФ.

Последствия ДТП РИА Новости

Пассажир автобуса, который въехал в переход возле станции московского метрополитена "Славянский бульвар", рассказал об инциденте.

Такое сообщение опубликовало агентство "РИА Новости".

"Автобус – "сколковский экспресс". Он должен был отъезжать в 15.00. Мы пришли раньше с товарищем — примерно в 14.45. Мы купили билеты, сели", — сказал пассажир по имени Владимир. Мужчина также добавил, что до этого он и его знакомый вступил в короткий разговор с водителем, поскольку возникли сложности при оплате проезда.

"Он нормально разговаривал, нам показался адекватным, только был немного хмурый и неприветливый. Потом мы пошли в конец автобуса, сели. И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе", — пояснил пассажир.

По его словам, "в автобусе почти никого не было, вроде только еще один человек сзади сидел", — добавил он.

Напомним, ранее в понедельник, 25 декабря, в столице России автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход неподалеку от станции метро "Славянский бульвар".