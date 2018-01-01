Дуда об "антибандеровском законе": Приняли не вовремя, но диктовать условия не позволю

Президент Польши заявил, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела вверенного ему государства.

Анджей Дуда заявил, что момент принятия закона избран не совсем удачно фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что закон об Институте национальной памяти защищает интересы польского государства, однако был принят в неудачное время.

Об этом он рассказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, добавив, что никто не имеет права диктовать полякам условия касательно суверенитета страны.

На вопрос журналиста о намерениях США участвовать в защите интересов Израиля, Дуда ответил, что Дональд Трамп также, в первую очередь, заботиться о своем государстве.

"Если кто-то в Америке удивится, я напомню, что принятие нашего закона является вопросом польского суверенитета. Никто не будет диктовать это нам. Я не позволю очернить доброе имя Польши. Во время Второй мировой войны погибло 3 миллиона поляков еврейской национальности, но умерло более 2 миллионов поляков польской национальности", - заявил Дуда.

Польский лидер высказал сожаление тем фактом, что закон спровоцировал антисемитские настроения. Он подчеркнул, что такое поведение необходимо преследовать и наказывать.

Дуда признал, что по отношению к Израилю нашумевший закон в Польше был ратифицирован несколько не вовремя.

"Я политик, и я говорю: плохо, что этот закон был принят в этот самый момент и в этой форме. В канун Дня памяти о жертвах Холокоста. И во время избирательной кампании в Израиле. Холокост является особенно чувствительным явлением из-за огромного эмоционального контекста. Следовательно, к сожалению, его можно использовать политически. Если вы хотите профессионально вести дела в стране, вы должны учитывать эти факторы", - признал свою ошибку политик.

Напомним, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Анджей Дуда подписал его 6 февраля, после чего передал в конституционный суд страны.