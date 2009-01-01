Кох напомнил, что 64 года назад умер Сталин.

Владимир Путин Reuters

Бывший вице-премьер-министр РФсчитает, что президент его страныисковеркал судьбу двум поколениям людей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, напоминая, что 5 марта 64 года назад умер советский диктатор Иосиф Сталин.

В то же время аналитик выразил мнение, что нынешнего российского лидера будут проклинать.

"Бедный, бедный Вова Путин. Мальчик из ленинградской коммуналки... В каком из своих дворцов ты умрешь, брошенный всеми, в собственных нечистотах, старый и беспомощный "полубог"…", — отметил Кох.

Ранее российский политолог, в недавнем прошлом — профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва говорил, что Владимир Путин загоняет РФ в "режим турбулентности" — частых непрогнозируемых потрясений.