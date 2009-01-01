Сегодня, 14:28 RSS

Экс-вице-премьер РФ обвинил Путина: исковеркал судьбу двум поколениям людей

Сегодня, 12:49

Кох напомнил, что 64 года назад умер Сталин.

Путин, Кремль
Владимир Путин Reuters
Бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох считает, что президент его страны Владимир Путин исковеркал судьбу двум поколениям людей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, напоминая, что 5 марта 64 года назад умер советский диктатор Иосиф Сталин.

В то же время аналитик выразил мнение, что нынешнего российского лидера будут проклинать.

"Бедный, бедный Вова Путин. Мальчик из ленинградской коммуналки... В каком из своих дворцов ты умрешь, брошенный всеми, в собственных нечистотах, старый и беспомощный "полубог"…", — отметил Кох.

Ранее российский политолог, в недавнем прошлом — профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва говорил, что Владимир Путин загоняет РФ в "режим турбулентности" — частых непрогнозируемых потрясений.

Теги:  
Россия, Путин, Сталин, Кох, смерть
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...