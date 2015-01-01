Эпохальное событие. Путина назвали убийцей в стенах Сената — российский финансист

Рабинович считает, что не столь важен ответ кандидата на пост госсекретаря, сколь важна постановка такого вопроса в Сенате.

Владимир Путин kremlin.ru

На заседании Сената США, 11 января, кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон долго пытался убедить скептиков в том, что его прошлые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не станут причиной его наивной и слабой политики в отношении Кремля.

В то же время, он отклонил вопрос республиканца Марко Рубио о том, считает ли он Путина "военным преступником".

Между тем российский финансист Слава Рабинович на своей странице в Facebook написал, что вопрос о военных преступлениях Путина, который прозвучал в стенах американского Сената, является эпохальным историческим событием.

"Вы только подумайте, это факт сегодняшней действительности: на сенатских слушаниях по утверждению в должности госсекретаря США сенаторы спрашивают кандидата, можно ли считать Путина (не президента РФ Путина, а просто Путина) хладнокровным убийцей и военным преступником", — написал он.

Рабинович считает, что не столь важен ответ кандидата на пост госсекретаря (Рекс Тиллерсон — ред.), сколь важна сама постановка такого вопроса в стенах американского Сената.

"По-моему, это эпохальное историческое событие", — подчеркнул он.

В статье для The Atlantic Council бывший посол США в Украине Джон Хербст, отметил, что Тиллерсон в Сенате показал, что он хорошо понимает угрозы со стороны России, сообщает ZN.UA.

Он сказал, что Америке нужно без иллюзий смотреть на отношения с Москвой. И что Россия представляет опасность, а американские союзники правы, что боятся ее. Он отчитал Москву за аннексию Крыма и вторжение в Украину. Несмотря на то, что с Россией можно сотрудничать там, где ее интересы совпадают с американскими, по словам Тиллерсона, Вашингтон должен жестко отстаивать интересы Амеирки и ее союзников, а Россия "должна ответить за свои действия".

Хотя заявления кандидата в Госсекретари были громкими, они не были чем-то чрезвычайным, по понятным причинам. Однако он столкнулся с острыми вопросами от сенаторов, которые сомневаются в его взглядах на Украину и Россию.

Хербст пишет, что ответы Тиллерсона были сильными, а иногда специфическими. В отношении Украины он сказал, что слабый ответ Запада на аннексию Крыма в 2014 году поощрил Россию начать военную операцию на Донбассе. Когда его спросили, что США следовало сделать в ответ, он ответил, что стоило передать оборонительное летальное оружие и предоставить Киеву оперативные разведывательные данные.

"Конечно же, слова Тиллерсона были не о том, что США должны сделать теперь. Но они открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, чем предшественники", – считает Хербст.

Относительно санкций, позиция Тиллерсона оказалась неоднозначной. С одной стороны он признал, что санкции – это "важный инструмент" сдерживания негативного поведения. А с другой – заявил, что они вредят американскому бизнесу. Его окончательной репликой было то, что статус-кво в вопросе санкций нужно сохранить, пока он не изучит ситуацию лучше.

По мнению Хербста, скоро мир узнает, какую позицию администрация Трампа занимает относительно санкций. Поскольку их действие закончатся в марте, если администрация не продлит их. "Если агрессия Москвы в Украине продолжится, не продлить действие санкций было бы признаком слабости", – считает экс-посол США в Украине.

Тиллерсон также заверил, что поддерживает "Акт Магнитского", предусматривающий санкции против ряда граждан России за нарушение прав человека и демократических норм. Он также подтвердил, что привержен к идее введения так называемого "Глобального акта Магнитского об ответственности за нарушение прав человека".

В то же время, он отклонил вопрос республиканца Марко Рубио о том, считает ли он Путина "военным преступником". По мнению Хербста, в Сенате Тиллерсон показал, что он реально оценивает опасность, которую представляет ревизионистская политика Путина, и что он поддерживает идею укрепления НАТО и американского лидерства.

Заявления, которые Тиллерсон сделал, дают возможность догадываться, какую политику будет проводить администрация Трампа. Но не стоит воспринимать их как гарантию.

Ранее, издание Financial Times писало, что у Тиллерсона проблемы с республиканцами на пути к креслу Госсекретаря. Часть сенаторов от партии сомневаются, стоит ли поддерживать его кандидатуру. Если хотя бы трое республиканцев и все демократы в Сенате проголосуют против него, Тиллерсон не станет Госсекретарем.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, который имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, неожиданно выразил обеспокоенность действиями России, заявив, что она должна понести ответственность.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, почему России еще рано радоваться относительно назначения Тиллерсона на пост госсекретаря.

Подробнее о назначении нового госсекретаря США читайте в материале "Главреда" "Рекс Уэйн Тиллерсон. Опцион на возврат в Россию?".