ЕСПЧ не признал условия, в которых содержится Брейвик, "нечеловеческими"

В суде сочли, что в деле Брейвика не было зафиксировано нарушений Европейской конвенции по правам человека.

Брейвик жаловался на то, что его изоляция в одиночной трехкомнатной камере является негуманной Reuters

Европейский суд по правам человека отклонил поданную приговоренным к заключению за массовое убийство Андерсом Брейвиком жалобу на якобы "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме.

Об этом суд сообщил в четверг, 21 июня, передает DW.com.

Брейвик, который, находясь в тюрьме, сменил имя на Фьотольф Хансен, жаловался на то, что его изоляция в одиночной трехкомнатной камере является негуманной и унижающей его достоинство. По его мнению, это также нарушает его право на частную и семейную жизнь, закрепленную Европейской конвенцией по правам человека. Его контакты в заключении ограничиваются юристами, охранниками и медицинскими работниками.

Однако судьи, изучив суть дела, пришли к выводу, что в случае Брейвика не было зафиксировано нарушений Европейской конвенции по правам человека, поэтому жалобу признали необоснованной и отклонили. Решение суда является окончательным.

Адвокаты осужденного пока не прокомментировали это решение.

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Напомним, ранее "норвежский стрелок" Андерс Беринг Брейвик, который в Осло 2011 году убил 77 человек, за что и получил такое прозвище, вскинул руку в зале суда сразу после того, как полицейские сняли с него наручники. До этого он успел лишь поздороваться со своими адвокатами. Так Брейвик,"зиганув" в суде, выразил протест против условий содержания в тюрьме.

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