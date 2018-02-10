Генерал повстанцев рассказал о деталях разгрома путинских наемников в Сирии

Информацию генерал озвучил в интервью авторитетному западному изданию.

наемники ЧВК "Вагнер" http://rada5.com

Разгрому американской армией российских наемников из частной военной компании "Вагнер" в Сирии предшествовали несколько предупреждений о нанесении воздушного удара.

Такую информацию в интервью The Washington Post озвучил командующих Демократических сил Сирии, контролирующих позиции в районе города Дейр-эз-Зора генерал Хасан, соощает портал Inosmi.

По словам генерала, на минувшей неделе он получил новые разведывательные о подготовке наступления со стороны поддерживающих режим Башара Асада формирований.

Сразу после этого, в среду, в 21:30, примерно за 30 минут до начала наступления, он совершил телефонный звонок российскому офицеру связи в Дейр-эз-Зоре, с которым периодически поддерживал контакт − в надежде на то, что тот сможет "притормозить" операцию.

"Он и они (россияне – ред.) не приняли наше предложение, все отрицали и говорили, что ничего не происходит", — сказал Хасан.

Также генерал рассказал, что в самый разгар сражения уже ему позвонил этот российский офицер связи и попросил его приостановить на время боевые действия − для того, чтобы забрать убитых и раненых — в ходе того самого наступления, которое он ранее отрицал.

"Больше мы русским не доверяем", — резюмировал Хасан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сеть "слили" аудиозапись о потерях путинских наемников в Сирии.