Генерал США предупредил: Балканы столкнулись с усилением давления России

В регионе в будущем у НАТО могут возникнуть проблемы, считает Скапаротти.

Россия работает на Балканах, а НАТО оставило регион без внимания, отметил Кертис Скапаротти коллаж ИноСМИ

Американский генерал, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти предупредил, что Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны Российской Федерации

США и Альянс должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации, рассказал он во время выступления в комитете Сената Штатов по вопросам вооружения, сообщает "Радио Свобода".

"Регион, насчет которого я сейчас озабочен — это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", — отметил генерал.

Напомним, в 2017 году одна из балканских стран — Черногория — стала 29-м членом НАТО. Вступление государства в Альянс резко критиковала Россия. Западные СМИ писали, что РФ может "подорвать" Балканы из-за расширения Евросоюза.