Глава МИД Британии согласился со сравнением ЧМ по футболу в России и гитлеровской Олимпиады

Инцидент произошел во время заседания Комитета британского парламента по международным делам.

Борис Джонсон Reuters

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился с публичным сравнением грядущего мирового футбольного первенства в России и Олимпиады-1936, проводившейся в Берлине во времена нацистского Третьего рейха

Такое сообщение опубликовало новостное агентство РИА "Новости". Согласно обнародованным данным, во время заседания Комитета британского парламента по международным делам депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: "Путин собирается использовать его (Чемпионат мира по футболу — "Главред"), как Гитлер некогда использовал Олимпийские игры-1936".

Джонсон полностью согласился с ним, добавив, что "сравнение с 1936 годом, конечно, правильное".

Напомним, ранее глава МИД Британии заявил о том, что в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля виновен лично Владимир Путин.