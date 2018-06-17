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Из-за строгой жены мексиканец отправил на ЧМ-2018 свою картонную копию

Сегодня, 03:55

На голубой футболке картонного Хавьера нанесена надпись: "Моя жена НЕ пустила меня".

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Мексиканские футбольные болельщики, приехавшие на ЧМ-2018 в Россию, посещают матчи сборной страны со своим картонным другом Хавьером.

Супруга Хавьера не пустила его на соревнования, поэтому он решил отправить с друзьями в Россию свою картонную копию, сообщает "Рен ТВ".

На голубой футболке картонного Хавьера нанесена надпись: "Моя жена НЕ пустила меня".

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Аватар Хавьера вместе со своими живыми друзьями передвигается по России на микроавтобусе и публикует фотографии на специально созданном аккаунте в соцсети. Настоящий Хавьер следит за играми сборной Мексики из дома, вместе со своей строгой женой.

Ранее журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который за прошедший год заработал $ 108 млн.

 

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Теги:  
ЧМ-2018, Мексика
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